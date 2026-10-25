La derrota del Barcelona ante el Real Madrid no fue un simple resultado decidido por pequeños detalles, sino que puso al descubierto una batalla táctica en la que José Mourinho logró explotar los puntos débiles del sistema de Hansi Flick, convirtiendo el ímpetu del conjunto catalán en una oportunidad ideal para golpearle en los espacios que dejaba a su espalda.
El técnico portugués no optó por refugiarse en la defensa durante todo el partido, ni concedió a su rival la posibilidad de imponer su ritmo con facilidad, sino que afrontó el enfrentamiento con una flexibilidad evidente, modificando el estilo de presión según el desarrollo del juego, mientras el Barcelona pagó el precio de algunos errores individuales y de una mala gestión de las transiciones ofensivas, en una noche en la que quedó patente la diferencia entre la audacia táctica y el ímpetu descontrolado.