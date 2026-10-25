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Traducido por

Análisis del Clásico: el Mourinho de siempre caza al Barcelona en una noche de equilibrio y errores fatales

FEATURES
Analysis
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
H. Flick
España
Portugal
Alemania

El conjunto blanco se lleva el Clásico

La derrota del Barcelona ante el Real Madrid no fue un simple resultado decidido por pequeños detalles, sino que puso al descubierto una batalla táctica en la que José Mourinho logró explotar los puntos débiles del sistema de Hansi Flick, convirtiendo el ímpetu del conjunto catalán en una oportunidad ideal para golpearle en los espacios que dejaba a su espalda.

El técnico portugués no optó por refugiarse en la defensa durante todo el partido, ni concedió a su rival la posibilidad de imponer su ritmo con facilidad, sino que afrontó el enfrentamiento con una flexibilidad evidente, modificando el estilo de presión según el desarrollo del juego, mientras el Barcelona pagó el precio de algunos errores individuales y de una mala gestión de las transiciones ofensivas, en una noche en la que quedó patente la diferencia entre la audacia táctica y el ímpetu descontrolado.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho, el de siempre: una trampa táctica para cazar al Barcelona

    Lo más destacado del Real Madrid fue su capacidad para alternar entre un bloque defensivo medio y repliegues hacia zonas más profundas, antes de pasar a la presión adelantada en los momentos oportunos.

    El objetivo no era simplemente proteger el área, sino controlar los espacios y obligar a los jugadores del Barcelona a tomar decisiones difíciles bajo presión.

    En el lado contrario, Flick recurrió a su estilo habitual de presión alta y línea defensiva adelantada, pero el Real Madrid supo superar la primera oleada de presión, y cuando lograba sortear a los jugadores del Barcelona que se adelantaban para recuperar el balón, aparecían los espacios a la espalda de la línea defensiva, de modo que la salida de la presión se transformaba en un ataque directo que amenazaba la portería del conjunto catalán.

    Fue justo aquí donde se puso de manifiesto el valor de la flexibilidad táctica; el Real Madrid no estaba obligado a atacar de forma continua, sino que esperaba los momentos en los que podía llegar a las zonas de peligro con el menor número posible de pases, aprovechando los espacios que dejaba el adelantamiento de los jugadores del Barcelona.

    Asimismo, el Real Madrid mostró una presión organizada en su ejecución, especialmente desde el tercio ofensivo, y ese fue un aspecto magnífico en el que el conjunto merengue mejoró, después de haber sido objeto de críticas durante la mayor parte de la temporada.

    Este es uno de los mejores partidos de Mourinho en los últimos años, que nos recuerda su capacidad táctica para gestionar este tipo de grandes duelos, lejos de un repliegue defensivo exagerado y de ceder la posesión y el control al rival.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El equilibrio: las claves de la superioridad madridista

    La presencia de Bernardo Silva en el centro del campo le dio al Real Madrid una opción importante para sacar el balón bajo presión, gracias a su serenidad en la posesión y a su capacidad para leer los movimientos del rival. Su importancia no se limitó a conservar la pelota, sino que se extendió a atraer a los centrocampistas del Barcelona hacia determinadas zonas y abrir espacios aprovechables en las bandas o entre líneas.

    Junto a Bernardo, Tchouaméni desempeñó un papel importante para lograr el equilibrio, ya fuera asegurando la profundidad o contribuyendo a la circulación del balón, lo que ayudó al Real Madrid a evitar precipitarse en el envío de balones hacia adelante.

    En lugar de entrar en un enfrentamiento directo con la presión del Barcelona, el equipo intentó construir sus ataques con paciencia hasta que apareciera el espacio adecuado para avanzar.

    En cuanto a Fede Valverde, su utilización en la posición de lateral derecho le aportó al Real Madrid fuerza física y velocidad en la transición, además de su capacidad para lidiar con los amplios espacios que impone la naturaleza del Clásico.

    Valverde posee características que le ayudan a seguir el ritmo de las transiciones rápidas, y también le otorga a su equipo una flexibilidad adicional al pasar del estado defensivo al ofensivo.

    Asimismo, Jude Bellingham desempeñó un gran papel en la labor de conservar el balón bajo la presión de los jugadores del Barça, además de su peligrosidad al atacar los espacios que aparecían a espaldas de las defensas. Apareció en más de una situación de peligro, pero no supo resolver de la manera requerida.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Lamine Yamal, bajo asedio: el Barcelona pierde a su arma más peligrosa

    Limitar el peligro de Lamine Yamal fue una de las claves más destacadas para desarticular el sistema ofensivo del Barcelona, pues el joven extremo representa una fuente importante de creatividad y de generación de ocasiones, especialmente cuando dispone del espacio suficiente para el duelo individual o para penetrar en profundidad. Sin embargo, el Real Madrid trabajó para reducir los espacios disponibles ante él y limitar su capacidad de moverse con libertad, con un marcaje férreo de Cucurella y el regreso de Diomande para asumir labores defensivas.

    La cobertura defensiva colectiva, junto a los roles que desempeñan el lateral y el extremo en la banda opuesta, ayudaron a reducir el peligro de sus movimientos.

    Además, la presión sobre el poseedor del balón y el cierre de los ángulos de pase limitaron la capacidad del Barcelona de hacerle llegar el balón en situaciones adecuadas, de modo que se vio obligado a moverse lejos de las zonas desde las que puede marcar la diferencia.

    Por otro lado, la dependencia de Raphinha, con Lamine Yamal por la derecha y Gordon por la izquierda, no fue suficiente por sí sola para garantizar la eficacia ofensiva, pues el problema no estaba únicamente en los nombres, sino en la capacidad del sistema de hacer llegar el balón a los delanteros en los espacios adecuados, especialmente cuando el rival logra neutralizar una de las claves del juego y obligar al equipo a cambiar las trayectorias de sus ataques.

    El centro del campo del Barça, dirigido por Pedri, fue incapaz en la mayoría de las ocasiones de romper las organizadas líneas del conjunto blanco, algo poco habitual, pues la mayoría de los jugadores no mostraron su nivel acostumbrado.

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  • La defensa adelantada de Flick: un arma que se volvió en contra del Barcelona

    La línea defensiva adelantada le da al Barcelona la capacidad de presionar en zonas del rival y reducir la distancia entre sus líneas, pero se convierte en un punto débil cuando el equipo no logra recuperar el balón rápidamente, o cuando el adversario consigue filtrarlo por detrás de los defensas. Eso es lo que intentó aprovechar el Real Madrid moviéndose en el momento oportuno en lugar de recurrir a balones largos y aleatorios.

    La paciencia en la construcción de las ofensivas fue un elemento importante en el plan; contar con jugadores capaces de mantener el balón bajo presión, como Bernardo Silva y Tchouaméni, le dio al Real Madrid la posibilidad de esperar el momento adecuado para asistir hacia los espacios a la espalda de la defensa.

    Y una vez superada la primera línea de presión, el equipo pudo aprovechar la distancia entre los defensas y el portero, algo que hicieron Kylian Mbappé y Bellingham una y otra vez.

    El peligro de este planteamiento no estaba ligado únicamente a llegar a la portería, sino a obligar al Barcelona a replegarse en algunos momentos o a dudar antes de seguir presionando con la misma intensidad.

    Así, el arma que le da al equipo de Flick ventaja en la posesión y el control se convirtió en un riesgo defensivo que requiere una cobertura precisa y una coordinación perfecta entre los integrantes de la línea defensiva.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Cubarsí paga el precio: errores individuales decidieron el Clásico

    A pesar de que la superioridad táctica del Real Madrid contribuyó a marcar la diferencia, los errores individuales en la defensa del Barcelona fueron un factor decisivo en el guion del partido.

    Pau Cubarsí apareció en el centro de la escena tras cometer fallos en el pase, que Mbappé y el sistema ofensivo madridista aprovecharon para llegar a la portería.

    El primer gol llegó de un pase errado con el que Cubarsí regaló a Mbappé la oportunidad de anotar, después de que el balón rebotara en este último y acabara en la red.

    Y en el segundo gol, Cubarsí era el más cercano para arrebatar un pase desde el costado derecho del área, pero erró en el cálculo, encontrándose con el suplente Camavinga, que se la robó y cedió a Mbappé para marcar el segundo gol.

    Eso fue motivo de la derrota y refleja el mal estado anímico de la mayoría de los jugadores del Barça tras un comienzo asombroso en LaLiga durante la presente temporada.

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