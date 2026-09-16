La lista de la selección de Arabia Saudí que participa en la Copa del Golfo Arábigo no fue solo un conjunto de nombres elegidos por Georgios Donis para disputar un torneo corto, sino que llevó entre sus detalles algunas señales de las ideas que el técnico griego quiere probar durante la próxima etapa, especialmente con la cercanía de la Copa de Asia que albergará Arabia Saudí.

Y mientras algunas elecciones se impusieron por sí mismas gracias a los notables niveles que ofrecieron los jugadores con sus clubes, aparecieron rasgos claros de la apuesta de Donis por las bandas, ya sea a través del gran número de jugadores capaces de ocupar estas posiciones o del regreso de algunos nombres que estuvieron ausentes de la última lista de la selección.

La lista también llevó una mezcla entre experiencia y juventud en más de una posición, lo que le da a Donis margen para probar nuevos elementos sin renunciar a los jugadores con experiencia internacional, en un torneo que podría ser una verdadera prueba antes de la cita continental.