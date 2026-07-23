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Donny Afroni

Traducido por

Análisis: Cómo José Mourinho frustra al Manchester United en su intento por fichar a Eduardo Camavinga -se revela la postura del centrocampista del Real Madrid sobre el traspaso-

Fichajes
Manchester United
E. Camavinga
Premier League
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho

El intento del Manchester United por fichar a Eduardo Camavinga se ha topado con un escollo: el francés prefiere quedarse en Madrid. A pesar del optimismo inicial de los «Red Devils», la posibilidad de trabajar con José Mourinho en el Real Madrid ha hecho que el centrocampista dude sobre su futuro en la Premier League.

  • El United se pone en contacto con el entorno de Camavinga

    El United busca reforzar el centro del campo y ya habla con los agentes de Camavinga. Tras fichar a Andrey Santos y Youri Tielemans, INEOS y el técnico Michael Carrick quieren más calidad de cara a la Champions.

    Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el United ya ha hablado con los agentes del jugador para valorar su fichaje este verano.


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  • Camavinga(C)Getty Images

    El factor José Mourinho en el Real Madrid

    Un obstáculo para el United es Mourinho, quien dirige el Real Madrid y influye en las decisiones de Camavinga. Según Romano, el jugador quiere demostrar su valía con el técnico portugués. El exentrenador del United valora centrocampistas intensos y físicos, cualidades que Camavinga tiene de sobra.

    «Camavinga quiere quedarse», afirmó Romano.

  • Habrá que esperar y ver qué pasa con los Red Devils.

    Aunque por ahora la puerta parece cerrada, el United vigila cualquier cambio mientras se acerca el cierre del mercado. El club quiere dar a Carrick una plantilla que luche por la Premier, y un centrocampista defensivo es la prioridad. Romano indica que la Premier es un «destino muy probable» si se concreta el fichaje, aunque no es inminente.

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  • EDUARDO CAMAVINGA REAL MADRID Getty Images

    Plan de entrenamiento riguroso

    La pasada temporada fue complicada para el francés: falta de regularidad y lesiones le excluyeron de la lista de Didier Deschamps para el Mundial. Sin embargo, el centrocampista ha transformado esa decepción en motivación. Según los informes, ha seguido un riguroso plan de entrenamiento y ha asistido a un programa ejecutivo en la Harvard Business School para ampliar sus horizontes durante el parón.

    Aunque parte de la prensa española lo incluye en la lista de transferibles, el jugador mantiene su postura firme. Ignora las ofertas externas y se centra en impresionar al nuevo cuerpo técnico en Valdebebas. Se ha preparado a fondo para ganarse a Mourinho, consciente de que una buena actuación en los primeros amistosos de verano puede cambiar su situación en la plantilla.

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