La pasada temporada fue complicada para el francés: falta de regularidad y lesiones le excluyeron de la lista de Didier Deschamps para el Mundial. Sin embargo, el centrocampista ha transformado esa decepción en motivación. Según los informes, ha seguido un riguroso plan de entrenamiento y ha asistido a un programa ejecutivo en la Harvard Business School para ampliar sus horizontes durante el parón.

Aunque parte de la prensa española lo incluye en la lista de transferibles, el jugador mantiene su postura firme. Ignora las ofertas externas y se centra en impresionar al nuevo cuerpo técnico en Valdebebas. Se ha preparado a fondo para ganarse a Mourinho, consciente de que una buena actuación en los primeros amistosos de verano puede cambiar su situación en la plantilla.