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Análisis: Cómo José Mourinho frustra al Manchester United en su intento por fichar a Eduardo Camavinga -se revela la postura del centrocampista del Real Madrid sobre el traspaso-
El United se pone en contacto con el entorno de Camavinga
El United busca reforzar el centro del campo y ya habla con los agentes de Camavinga. Tras fichar a Andrey Santos y Youri Tielemans, INEOS y el técnico Michael Carrick quieren más calidad de cara a la Champions.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el United ya ha hablado con los agentes del jugador para valorar su fichaje este verano.
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El factor José Mourinho en el Real Madrid
Un obstáculo para el United es Mourinho, quien dirige el Real Madrid y influye en las decisiones de Camavinga. Según Romano, el jugador quiere demostrar su valía con el técnico portugués. El exentrenador del United valora centrocampistas intensos y físicos, cualidades que Camavinga tiene de sobra.
«Camavinga quiere quedarse», afirmó Romano.
Habrá que esperar y ver qué pasa con los Red Devils.
Aunque por ahora la puerta parece cerrada, el United vigila cualquier cambio mientras se acerca el cierre del mercado. El club quiere dar a Carrick una plantilla que luche por la Premier, y un centrocampista defensivo es la prioridad. Romano indica que la Premier es un «destino muy probable» si se concreta el fichaje, aunque no es inminente.
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Plan de entrenamiento riguroso
La pasada temporada fue complicada para el francés: falta de regularidad y lesiones le excluyeron de la lista de Didier Deschamps para el Mundial. Sin embargo, el centrocampista ha transformado esa decepción en motivación. Según los informes, ha seguido un riguroso plan de entrenamiento y ha asistido a un programa ejecutivo en la Harvard Business School para ampliar sus horizontes durante el parón.
Aunque parte de la prensa española lo incluye en la lista de transferibles, el jugador mantiene su postura firme. Ignora las ofertas externas y se centra en impresionar al nuevo cuerpo técnico en Valdebebas. Se ha preparado a fondo para ganarse a Mourinho, consciente de que una buena actuación en los primeros amistosos de verano puede cambiar su situación en la plantilla.
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