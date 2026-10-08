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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Amorim: «Un mercado de fichajes hecho con vistas al futuro. No le pediré a Ramos que no corra, tiene más opciones con el Milan que con Portugal»

AC Milán
R. Amorim
G. Ramos
Fichajes
Sassuolo vs AC Milán
Sassuolo
Serie A

Proyectos presentes y planes de futuro. El AC Milan se prepara para volver al campo y Amorim no quiere fallar.

Terminada la pausa de selecciones, el Milan está listo para volver a la acción y se está preparando para el duelo que el domingo 11 de octubre enfrentará al AC Milan con el Sassuolo a domicilio, en Reggio Emilia. Ruben Amorim no ha tenido suerte durante el parón, con varias lesiones que han condicionado su trabajo, pero de las selecciones están regresando y también han regresado jugadores reforzados y llenos de confianza.

Es el caso de Gonçalo Ramos, para quien Amorim, entrevistado por Dazn, no tiene intención de cambiar sus planes tácticos, convencido de que "el gol llegará", y también de Diego Moreira, el otro fichaje importantísimo de un mercado hecho "para el presente, pero sobre todo para el futuro". El entrenador del AC Milan no se ha marcado más objetivos que ganar cada partido y ver hasta dónde se llega, pero la certeza sigue siendo que el ex del Manchester United se siente en cuerpo y alma dedicado a levantar al club. Estas son sus palabras.

  • EL MILAN DESDE NIÑO

    "Creo que todo el mundo sabe que el Milan es uno de mis equipos desde que era niño, porque toda la historia del Milan está ligada a los equipos portugueses. En mi época, cuando era un chaval, el Milan era el equipo más fuerte de Italia y el fútbol italiano era la mejor liga del mundo. Así que sigo a este club desde joven"

  • FUERTE CONEXIÓN

    "Pero no es solo eso: sentí esa conexión con el club, con el momento que está atravesando, y luego todo lo que hicieron para traerme aquí. Sentí que era el movimiento correcto para mí. Hasta ahora ha ido realmente, realmente bien.

    Ha habido grandes momentos y a veces momentos difíciles, pero forma parte de la experiencia. Estoy realmente feliz de estar aquí y siento una gran responsabilidad a la hora de ayudar a este club a volver al lugar que le corresponde".

  • GONCALO RAMOS Y LOS GOLES

    «No tengo intención de decir que Ramos deba correr menos, nunca se lo diré a un jugador. Antes que nada, lo fundamental es que estamos marcando, y eso es lo que más cuenta. Luego sé bien que un delantero necesita marcar goles, y él marcará.

    Si miran a la selección, creo que tiene menos oportunidades de marcar. A veces el fútbol es así, pero está trabajando duro y, si estamos marcando, también es gracias a Goncalo Ramos. Solo tiene que seguir ayudando al equipo y haciendo lo que está haciendo: los goles llegarán seguro».


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  • ¿OBJETIVOS?

    "Ganar cada partido: esa es la mentalidad que tenemos. Al final haremos cuentas. Para mí, ese es el objetivo cada vez que empieza una semana, y tendremos muchos partidos durante la semana. Cada vez que saltamos al campo, tenemos la responsabilidad de ganar y no solo eso: debemos intentar jugar un buen fútbol"

  • MERCADO

    ¿Contento con el mercado? Antes que nada, estoy realmente feliz, porque desde el primer día he sentido que lo estamos haciendo todo juntos, y eso es lo más importante para mí. Además, estamos intentando ayudar al club no solo para el presente, sino también para el futuro. Si se fijan, todos los movimientos que intentamos hacer no están pensados solo para el presente, sino también con vistas al futuro, y eso es realmente fundamental.

    Nos ayudará a ganar ahora y a ganar también en el futuro. Estamos prestando mucha atención a este aspecto, porque saben cómo es el mercado hoy en día: estamos atentos y traemos jugadores ya preparados como Ramos, que ya es campeón de Europa, pero también queremos traer talento como Moreira, por ejemplo. Así que estoy realmente contento con el mercado que hemos hecho, pero también debemos mejorar a los jugadores que ya tenemos en la plantilla".

  • SPORTING Y MANCHESTER UNITED

    «La experiencia que hemos acumulado en otros clubes nos ayuda en cada reto, o nuevo reto. Aquí es más parecido a Portugal. Es un tipo de presión diferente, porque la gente de fuera del club vive al equipo de una manera realmente apasionada. Esto es similar a Portugal y yo estoy acostumbrado a vivir así. En Inglaterra es un poco diferente, obviamente.

    El Manchester United es un club global igual que el Milan, así que cada cosa que haces tiene un peso, y eso me ha ayudado a intentar comportarme de la mejor manera aquí en el Milan. En mi cabeza, todo lo que he vivido en mi carrera servía para llegar a este punto, en este club tan especial, para estar preparado para ayudarlo. Sé que toda la experiencia que he tenido en el pasado me ayudará tanto en los momentos positivos como en los difíciles con este equipo».

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