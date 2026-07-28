El Milan llegó el lunes a la ciudad australiana de Perth para comenzar los preparativos del esperado torneo amistoso que contará con la participación del Milan, el Inter y el Palermo, rival en la Serie B italiana.
El director técnico Ruben Amorim hizo declaraciones en distintas direcciones en su segunda aparición ante los medios desde su nombramiento.
El Milan anunció oficialmente el nombramiento de Amorim como nuevo director técnico a mediados del pasado junio, en sustitución de Massimiliano Allegri, que fue destituido tras el fracaso del Rossoneri en clasificarse para la Liga de Campeones de Europa al final de la temporada pasada.