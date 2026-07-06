Amorim ha llegado a Milán: «Es un reto mayor que el del Manchester United. Estoy feliz y orgulloso, estoy en el Milan para ganar»

Estas fueron las primeras palabras de Amorim: «Estoy muy contento de estar aquí, es un honor ser el entrenador del Milan. ¿Por qué elegí al Milan? Si leéis una entrevista mía antigua, lo entenderéis: para mí es un club especial. Es un reto muy grande que he aceptado, aunque después del último (el Manchester United, nota del editor) me había dicho a mí mismo que aceptaría uno más pequeño. Quizá sea un reto aún mayor que el anterior. Estoy orgulloso de estar aquí, todos lo estamos, tanto yo como mi cuerpo técnico».









Y concluye: «Estoy en el Milan para ganar; si eres entrenador del Milan, debes tener esa mentalidad. No soy ingenuo, sé que hay mucho trabajo por delante, pero si eres el entrenador del Milan, debes jugar para ganar».