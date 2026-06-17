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AmorimGetty Images

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Amorim ficha por el Milan; comentarios positivos en el chat de grupo de los jugadores

AC Milán
Fichajes
R. Amorim

Comentarios positivos para Rubén Amorim. Según La Gazzetta dello Sport, el grupo del equipo ha valorado muy favorablemente en el chat de WhatsApp su nombramiento como entrenador, procedente del Sporting de Lisboa y del Manchester United. La sensación, incluso entre muchos de los protagonistas, es que puede comenzar una nueva etapa.

  • CONTRATO HASTA 2029

    Amorim ha firmado con el Milan hasta 2029, por unos 3,5 millones de euros más bonificaciones. Según ABola, llegará a Milán en los próximos días y ya ha elegido a su cuerpo técnico: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido y el entrenador de porteros Jorge Vital, con quienes trabajó en el Sporting de Braga.


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