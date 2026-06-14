«De niño me gustaba ver al Benfica y al Milan. Recuerdo que veía las cintas del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... Mi sueño era jugar en el Benfica y en el Milan. Uno ya lo cumplí; ahora me toca ser entrenador del otro». Hace diez años, Ruben Amorim anticipaba así su futuro en el banquillo rossonero.
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Amorim, favorito para el banquillo del Milan: cómo jugaría y cómo cambiaría el mercado
LA PROPUESTA
Las negociaciones, impulsadas por una cláusula de 6 millones de euros que libera a Jaissle del Al Ahli, están muy avanzadas: Cardinale le ha ofrecido al técnico y a su agente, Costa, un contrato de dos años más una tercera temporada opcional valorado en 3,5 millones de eurosmás bonificaciones por clasificación a la Liga de Campeones y rendimiento en la Europa League. El entrenador, que acaba de vivir una decepción en el Manchester United, está dispuesto a aceptarlo para volver a ponerse en juego.
LA AGENCIA AS1 Y EL PAPEL DE MENDES
Las videoconferencias de esta semana, mientras Amorim estaba en Lisboa, fueron clave. Aunque lo nieguen, la candidatura del exjugador del Sporting al Milan cuenta con el respaldo de Jorge Mendes: Los intermediarios que impulsan al técnico portugués están vinculados al superagente, quien habría presentado al club un amplio paquete sobre mercado y sostenibilidad económica. Aunque no es su representante oficial —esa labor corresponde a la agencia independiente AS1—, ejerce una fuerte influencia indirecta mediante mandatos de intermediación. Papel que suele desempeñar en el mercado de fichajes, cuando los clubes lo contratan para desbloquear operaciones complejas, actuando como facilitador o asesor externo, independientemente de si representa directamente al entrenador o al jugador.
IBRAHIMOVIC Y EL MERCADO
La propuesta de Jorge Mendes no solo incluye al entrenador, sino también una gestión firme del mercado del AC Milan, tal como ocurrió bajo la dirección de Cardinale en el pasado mercado de invierno, cuando llegó, entre otros, João Félix. Debido a sus compromisos en EE. UU. para el Mundial,es probable que Ibrahimovic haya confiado en agentes amigos como el portugués y Rafaela Pimenta.
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EL MÓDULO DE AMORIM Y LAS NECESIDADES
Es probable que Amorim ya piense en el sistema de juego y en los fichajes que necesita: en el Rossonero usaría el 3-4-2-1 o el 3-4-3, y debe contratar al menos dos defensas, dos extremos polivalentes y un ‘9’ puro.
LA SALIDA DE LEAO Y LOS NOMBRES QUE LLEGAN
La posible salida de Leão, que ha expresado su deseo de dejar el Milan, abriría margen salarial para fichajes. En defensa suenan Antonio Silva (Benfica, Gestifute, contrato hasta 2027) y Goncalo Inacio (Sporting), apuntados también por Tare y Allegri. Para la mediapunta aparece Francisco Trincao (Sporting, Gestifute) y en ataque Goncalo Ramos (PSG). Todos podrían brillar, también según quién sea el nuevo director deportivo, con Krosche, del Eintracht, como candidato principal.