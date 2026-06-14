«De niño me gustaba ver al Benfica y al Milan. Recuerdo ver las cintas del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... Soñaba con jugar en el Benfica y en el Milan. Ya cumplí uno; ahora quiero ser entrenador del otro».Ruben Amorim, en una entrevista de hace diez años, anticipó lo que pronto será realidad: el banquillo rossonero.
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Amorim es el nuevo entrenador del Milan: cómo jugará y cómo cambia el mercado
LA PROPUESTA
Las negociaciones, impulsadas por una cláusula de 6 millones de euros para liberar a Jaissle del Al-Ahli, concluyeron con éxito en las últimas horas: Cardinale le ofreció un contrato de dos años, con una tercera temporada opcional a 3,5 millones de eurosmás bonificaciones por clasificar a la Liga de Campeones y por el rendimiento en la Europa League. El técnico, que viene de una decepción en el Manchester United, aceptó para volver a ponerse en juego.
LA AGENCIA AS1 Y EL PAPEL DE MENDES
Las videoconferencias de esta semana, mientras Amorim estaba en Lisboa, han sido clave. Aunque lo nieguen, detrás de su candidatura al Milan está Jorge Mendes: Los intermediarios que impulsan al técnico portugués son cercanos al superagente, quien habría presentado al club un amplio paquete sobre mercado y sostenibilidad económica. Aunque no es su representante oficial —esa labor corresponde a la agencia independiente AS1—, ejerce una fuerte influencia indirecta mediante mandatos de intermediación. Papel que suele desempeñar en el mercado de fichajes cuando los clubes lo contratan para desbloquear operaciones complejas, actuando como facilitador o asesor externo, independientemente de si representa directamente al entrenador o al jugador.
IBRAHIMOVIC Y EL MERCADO
La propuesta de Jorge Mendes no solo incluye al entrenador, sino también una gestión firme del mercado del AC Milan, tal como ocurrió bajo la dirección de Cardinale en el pasado mercado de invierno, cuando llegó, entre otros, João Félix. Debido a sus compromisos en EE. UU. para el Mundial,es probable que Ibrahimovic haya confiado en agentes amigos como el portugués y Rafaela Pimenta.
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EL MÓDULO DE AMORIM Y LAS NECESIDADES
Es probable que Amorim ya piense en el sistema de juego y en los fichajes que necesita: en el Rossonero usaría el 3-4-2-1 o el 3-4-3, y debe contratar al menos dos defensas, dos extremos polivalentes y un ‘9’ puro.
LA SALIDA DE LEAO Y LOS NOMBRES QUE LLEGAN
La posible salida de Leao, que ha manifestado su deseo de dejar el Milan, abriría margen salarial para fichajes. En defensa, los nombres que suenan son Antonio Silva (Benfica, Gestifute, contrato hasta 2027) y Goncalo Inacio (Sporting), apuntados también por Tare y Allegri. Para la mediapunta se menciona a Francisco Trincao (Sporting, Gestifute) y, en ataque, a Goncalo Ramos (PSG). Todos podrían brillar, también según quién ocupe la dirección deportiva, con Krosche, del Eintracht, como candidato principal.
EL UNITED AHORRA
Otro club espera que se concrete el acuerdo entre Amorim y el Milan. Según The Telegraph, el técnico portugués y su cuerpo técnico tendrían derecho a una indemnización de unos 19,34 millones de euros por parte del Manchester United, pero la cifra bajaría si el entrenador de 41 años fichara por la Serie A y asumiera un nuevo banquillo.