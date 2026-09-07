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«¡Amo el fútbol y al Barcelona!», el emotivo mensaje de Gabriel Jesus tras el soñado debut con el Barça después de su salida del Arsenal por 10 millones de euros
Un arranque soñado en Mestalla
Tras incorporarse oficialmente al Barcelona hace solo una semana, Jesus no tardó en hacer notar su presencia en Cataluña. El delantero de 29 años fue incluido en el banquillo para la visita a Valencia y acabó entrando en el minuto 80 en sustitución de Pedri. Cuando Jesus saltó al campo, el equipo de Flick ya navegaba con una ventaja de cuatro goles, lo que permitió al nuevo fichaje disfrutar de un estreno sin presión en LaLiga.
La transición ha sido vertiginosa para el exjugador del Manchester City, cuyo traspaso solo se cerró el último día del mercado. El Barcelona se hizo con sus servicios por una cantidad de 10 millones de euros, más variables relacionadas con el rendimiento, y le firmó un contrato de tres años para liderar el ataque. Tras el pitido final, Jesus no pudo ocultar su emoción por este hito. «Debutar con esta camiseta me hace muy feliz», declaró a los medios del club.
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Condición física y adaptación
Aunque la expectación en torno a su debut era evidente, Jesus también se mostró realista sobre su estado físico actual. El delantero ha atravesado un periodo difícil con las lesiones en los últimos 18 meses, especialmente por un importante problema de ligamento cruzado anterior sufrido en 2025 que descarriló sus últimas temporadas en el Arsenal.
«Me encuentro bien físicamente, pero necesito más ritmo de partido. Estoy muy contento con los minutos que tuve», explicó al ofrecer una actualización sobre su estado. El delantero es consciente de que tendrá que ir entrando poco a poco en el once inicial, sobre todo por la alta intensidad que exige el planteamiento táctico de Flick.
Y añadió: «Físicamente me encuentro bien, aunque todavía estoy cogiendo ritmo de partido. Cuantos más minutos tenga, mejor me sentiré. Estoy realmente muy feliz por el debut y la victoria».
Elogios al estilo ofensivo de Flick
La actuación del Barcelona en Mestalla fue toda una declaración de intenciones, y Jesus no tardó en elogiar la calidad de sus nuevos compañeros. El Barcelona jugó con una fluidez y una eficacia de cara a puerta con las que el Valencia, sencillamente, no pudo competir.
"Tenemos un equipo muy grande y lleno de calidad, y jugamos un fútbol bonito", señaló Jesus. Después, continuó declarando su cariño por el club, una afirmación que seguro le hará ganarse a la afición culé. "Me encanta el fútbol y me encanta el Barcelona. Esta es la manera en la que me gusta jugar. Me hace muy feliz", dijo.
El delantero concluyó sus reflexiones tras el partido exponiendo su determinación de aprovechar cada oportunidad que le brinde el cuerpo técnico.
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Una apuesta calculada para Deco
Desde la perspectiva de los despachos, el fichaje de Jesus representa una apuesta importante, pero calculada, para el director deportivo Deco. El club se encontró en una situación complicada tras perder a Robert Lewandowski y Ferran Torres durante el mercado de verano, lo que dejó un vacío en las posiciones de ataque por el centro.
Por 10 millones de euros, la operación es vista internamente como una ganga, siempre que el departamento médico pueda mantener al brasileño sobre el césped. Su experiencia ganando grandes títulos y su familiaridad con los sistemas de presión alta lo convierten en un encaje natural para la era del «Flickball» que actualmente recorre el Camp Nou.
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