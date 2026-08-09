Mientras la mayoría de las grandes estrellas del fútbol estadounidense siguen esperando a que empiecen sus temporadas, varios veteranos del Mundial entraron en acción este fin de semana. El gran titular del fin de semana fue un debut sensacional, uno que da un poco de impulso al nuevo equipo favorito de Estados Unidos de cara al inicio de su temporada.

Los nuevos fichajes Sebastian Berhalter y Max Arfsten dejaron su huella de inmediato en el Middlesbrough, con el primero asistiendo en el gol decisivo en el primer partido del dúo con el club. Como resultado, el Boro arranca con una victoria en la Copa de la EFL para abrir la campaña, con Berhalter y Arfsten marcando el tono con una primera impresión perfecta en su nueva casa.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Tanto Ricardo Pepi como Diego Kochen vivieron días complicados en sus respectivas ligas, que también ya han echado a andar. Mientras que el segundo puede esperar un periodo de adaptación, el difícil arranque del club del primero está generando preocupación apenas unos días después del comienzo de la temporada.

GOAL repasa las principales conclusiones de los Americanos en el extranjero de este fin de semana.