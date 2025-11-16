América y Monterrey supuestamente se unen a la carrera por Brian Gutiérrez del Chicago Fire mientras Chivas intenta mantenerse en la contienda

Brian Gutiérrez se ha convertido en un objetivo principal para varios clubes de la Liga MX este invierno, ya que su recién obtenido pasaporte mexicano le permitiría jugar sin ocupar una plaza de extranjero. Anteriormente se informó que Chivas está preparando una oferta por el centrocampista, y ahora América y Monterrey, dos de los clubes más ricos de la México, también están en la contienda.