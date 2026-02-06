América deja atrás la sequía goleadora y encara a Monterrey en plena transición sin Fidalgo

El inicio de torneo para el América ha estado lejos de la imagen dominante que el club construyó en temporadas recientes. Antes de la Jornada 5, las Águilas atravesaron una racha inesperada de 305 minutos sin anotar, un dato que encendió cuestionamientos alrededor del funcionamiento ofensivo, la profundidad del plantel y la estabilidad del proyecto deportivo.

Sin embargo, reducir el momento azulcrema únicamente a la falta de gol sería simplificar demasiado el contexto. La sequía coincidió con un periodo de cambios importantes dentro del equipo, marcado por salidas sensibles, ajustes estructurales y la necesidad de reconstruir liderazgos en pleno arranque del campeonato.

Entre todas esas transformaciones, ninguna tan simbólica como la partida de Álvaro Fidalgo, quien dejó al América en la jornada anterior y ni siquiera apareció en la banca durante el duelo frente a Necaxa. Su salida no solo representó la pérdida de un mediocampista titular: significó el cierre emocional de una etapa reciente del club.

Ahora, con los goles reapareciendo y una prueba exigente ante Monterrey en el horizonte, el América vive un momento bisagra: superó la crisis inmediata, pero aún debe demostrar que puede reinventarse.