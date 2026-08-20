Resulta fácil ver la llegada de un nuevo delantero como una mala noticia para Hamza, porque significa sencillamente que el número de minutos disponibles para él se reducirá y que el camino hacia el once titular se volverá más complicado.

Pero al mirar el asunto desde la perspectiva del desarrollo del jugador, la imagen puede ser completamente distinta.

Hamza no llegó al Barcelona tras una larga trayectoria en el Al-Ahly ni tras una temporada completa en la liga egipcia, sino después de una etapa en la que buscaba, de entrada, una oportunidad para participar; e inmediatamente después disputó la Copa del Mundo y luego se encontró en el primer equipo del Barcelona.

Esta enorme rapidez en el ascenso puede ser un punto fuerte, pero también puede convertirse en un peligro si va acompañada de cargar al jugador con responsabilidades mayores de las que su capacidad actual le permite asumir.

Que Hamza se convierta en el primer delantero del Barcelona significa que cada partido se transformará en un examen directo para él; si marca, se dirá que es el descubrimiento de la temporada; si no anota en tres partidos, comenzarán las comparaciones con Lewandowski; si falla una ocasión decisiva, la jugada se convertirá en material de crítica; y si el nivel del equipo baja, la posición de delantero será el primer lugar donde todos busquen las causas del problema.

Y esa es una carga demasiado pesada para un jugador de dieciocho años.

En cambio, si llega un delantero titular de gran nivel, Hamza podrá vivir una etapa completamente distinta; entrenará a diario con un delantero de máximo nivel, observará sus movimientos y aprenderá de él, dispondrá de minutos reales en la Liga, las copas y la Liga de Campeones, y comenzará algunos partidos cuando Flick necesite hacer rotaciones, sin estar obligado a decidir cada encuentro en el que participe.