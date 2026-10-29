Ambrosini: «La Juventus parece no tener la personalidad necesaria para intentar salir de una situación difícil»

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Massimo Ambrosini, excentrocampista del AC Milan y de la selección italiana, habla en DAZN de los momentos que atraviesa la Juventus: «He visto a una Juve pésima, sobre todo en la primera parte, superada por la intensidad y la energía del Genoa. En la segunda parte, el partido estuvo más equilibrado, pero la Juventus nunca dio la impresión de poder enderezarlo».