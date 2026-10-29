Massimo Ambrosini, excentrocampista del AC Milan y de la selección italiana, habla en DAZN de los momentos que atraviesa la Juventus: «He visto a una Juve pésima, sobre todo en la primera parte, superada por la intensidad y la energía del Genoa. En la segunda parte, el partido estuvo más equilibrado, pero la Juventus nunca dio la impresión de poder enderezarlo».
Getty Images
Traducido por
Ambrosini: «La Juventus parece no tener la personalidad necesaria para intentar salir de una situación difícil»
Próximos partidos
Ambrosini añade, según informa TuttoJuve.com: «Veo a un grupo en dificultades. Todavía no está cohesionado y da la impresión de no tener la personalidad necesaria para intentar salir de una situación difícil. A la Juventus le faltan muchos jugadores y, en estos casos, hace falta algo más: en la primera parte en Lecce se vio, hoy no».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias