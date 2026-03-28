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AS Bari v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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Ambrosini: «Gattuso me hizo una promesa, espero que la cumpla. Me he emocionado, como italiano y como amigo»

Italy
M. Ambrosini
G. Gattuso

Los recuerdos de un gran amigo y compañero de mil batallas del seleccionador

Massimo Ambrosini, comentarista y exfutbolista, compañero de equipo del actual seleccionador nacional Gattuso en el Milan, ha hablado con La Gazzetta dello Sport:

«Debo admitir que me ha sorprendido gratamente el hecho de haberme emocionado. Primero como italiano y luego como amigo de Rino. Visto lo que había pasado en el pasado, todos vivíamos con cierta desesperación la idea de volver a encontrarnos en la repesca, pero ahora hemos dado el primer pasito y estamos contentos».

  • ENTRE IRLANDA DEL NORTE Y BOSNIA

    «En la primera parte nos costó porque salimos al campo con lo que esperábamos no tener: un poco de miedo y tensión. Era inevitable, dados los antecedentes. Tras el gol de Tonali al comienzo de la segunda parte, hubo como... una liberación y el equipo jugó mucho mejor. Si el marcador se hubiera mantenido en 0-0, el nerviosismo habría aumentado aún más. En casos como este se corre el riesgo de perder el orden, pero los azzurri no lo hicieron. Aunque, salvo un par de destellos en los primeros minutos, Irlanda del Norte nunca nos puso en apuros. El martes nos enfrentaremos a un equipo que es una mezcla de experiencia y talento. Creo que la presión de Bérgamo se puede gestionar mejor, a pesar de que lo que está en juego es lo mismo, ya que se tratará de otro partido a vida o muerte».


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  • RINO Y AMBRO

    «En 1999, Rino llegó al Milan procedente de la Salernitana, el verano siguiente al título de liga que habíamos ganado con Zaccheroni. Nos conocimos durante una concentración de la selección sub-21: él me preguntaba por el Milan y yo por Escocia, donde había estado antes de volver a Italia. Rino y yo nos conocimos durante una concentración de la selección sub-21: él me preguntaba por el Milan y yo por Escocia, donde había estado antes de volver a Italia. Tenía sed de conocimiento, estaba lleno de entusiasmo y de un sano deseo de destacar. Y además tenía humildad y valentía. Era contagioso... Era imposible no quererlo».

    «Gattuso siempre escucha lo que le dicen, incluso cuando está enfadado. Su terquedad no le impide analizar un consejo. En cuanto al carácter, de jóvenes nos unía la ambición. Este sentimiento nos convirtió en rivales por un puesto en el equipo: él jugó más que yo y, con el tiempo, comprendí que era lo justo. Sin embargo, los dos estábamos hambrientos de amor por lo que hacíamos y por la camiseta que vestíamos».

    «¿El momento más bonito? Es inevitable mencionar las victorias, porque esas te unen. Y, por eso, levantar la Champions en Atenas fue inolvidable. Pero también nos llevamos bien fuera del campo: en la montaña somos vecinos y espero, tarde o temprano, convencerlo de que venga conmigo a dar un buen paseo. Porque creo que no se le da muy bien el esquí... (ríe, nota del editor) ¿El momento más difícil? Cuando quiso clavarle un tenedor en la espalda a Pirlo por una broma y yo me interpuse... (ríe, nota del editor). No, vamos, ahora en serio. El momento más difícil fue cuando leí en los periódicos que podía dejar el Milan, pero no me lo creía, así que le pregunté si era verdad y él me dijo que sí. Sentí una gran tristeza. Me hizo una promesa y espero que la cumpla. Me dijo que, si nos clasificábamos para el Mundial, brindaríamos juntos. Lo espero en la montaña, para que luego... demos un paseo».

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