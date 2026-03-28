Ambrosini: «Gattuso me hizo una promesa, espero que la cumpla. Me he emocionado, como italiano y como amigo»

«En 1999, Rino llegó al Milan procedente de la Salernitana, el verano siguiente al título de liga que habíamos ganado con Zaccheroni. Nos conocimos durante una concentración de la selección sub-21: él me preguntaba por el Milan y yo por Escocia, donde había estado antes de volver a Italia. Rino y yo nos conocimos durante una concentración de la selección sub-21: él me preguntaba por el Milan y yo por Escocia, donde había estado antes de volver a Italia. Tenía sed de conocimiento, estaba lleno de entusiasmo y de un sano deseo de destacar. Y además tenía humildad y valentía. Era contagioso... Era imposible no quererlo».

«Gattuso siempre escucha lo que le dicen, incluso cuando está enfadado. Su terquedad no le impide analizar un consejo. En cuanto al carácter, de jóvenes nos unía la ambición. Este sentimiento nos convirtió en rivales por un puesto en el equipo: él jugó más que yo y, con el tiempo, comprendí que era lo justo. Sin embargo, los dos estábamos hambrientos de amor por lo que hacíamos y por la camiseta que vestíamos».

«¿El momento más bonito? Es inevitable mencionar las victorias, porque esas te unen. Y, por eso, levantar la Champions en Atenas fue inolvidable. Pero también nos llevamos bien fuera del campo: en la montaña somos vecinos y espero, tarde o temprano, convencerlo de que venga conmigo a dar un buen paseo. Porque creo que no se le da muy bien el esquí... (ríe, nota del editor) ¿El momento más difícil? Cuando quiso clavarle un tenedor en la espalda a Pirlo por una broma y yo me interpuse... (ríe, nota del editor). No, vamos, ahora en serio. El momento más difícil fue cuando leí en los periódicos que podía dejar el Milan, pero no me lo creía, así que le pregunté si era verdad y él me dijo que sí. Sentí una gran tristeza. Me hizo una promesa y espero que la cumpla. Me dijo que, si nos clasificábamos para el Mundial, brindaríamos juntos. Lo espero en la montaña, para que luego... demos un paseo».