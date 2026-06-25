«Ambos han dado su visto bueno»: Julian Nagelsmann revela un detalle sobre la alineación de la DFB contra Ecuador; Mats Hummels se muestra sorprendido

Mats Hummels, exdefensa central, preguntó qué decidió que Rüdiger empezara a la derecha. Nagelsmann respondió: «Hemos puesto a Toni en la izquierda».

Tras el «¡Ah!» de sorpresa de Hummels, el técnico aclaró: «En el Chelsea, Toni siempre jugaba ligeramente a la izquierda en la línea de tres centrales, un sistema que nosotros también usamos a menudo. Ahí se siente muy cómodo. Y Jona, aunque se siente bien a la izquierda en una línea de cuatro, prefiere el centro cuando empezamos con tres».