Según Julian Nagelsmann, Rüdiger ocupará el lugar de Schlotterbeck como lateral izquierdo. Jonathan Tah se mantiene en la derecha.
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«Ambos han dado su visto bueno»: Julian Nagelsmann revela un detalle sobre la alineación de la DFB contra Ecuador; Mats Hummels se muestra sorprendido
Mats Hummels, exdefensa central, preguntó qué decidió que Rüdiger empezara a la derecha. Nagelsmann respondió: «Hemos puesto a Toni en la izquierda».
Tras el «¡Ah!» de sorpresa de Hummels, el técnico aclaró: «En el Chelsea, Toni siempre jugaba ligeramente a la izquierda en la línea de tres centrales, un sistema que nosotros también usamos a menudo. Ahí se siente muy cómodo. Y Jona, aunque se siente bien a la izquierda en una línea de cuatro, prefiere el centro cuando empezamos con tres».
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Nagelsmann: «Al final, son los jugadores quienes tienen que decidir el partido»
«No se trata de que desarrollemos ideas, sino de que los jugadores se sientan cómodos y las pongan en práctica», afirmó Nagelsmann. «Ambos coinciden en que es mejor que Jona se quede en el centro y Antonio juegue como extremo izquierdo, y estamos de acuerdo; al fin y al cabo, son los jugadores quienes deben ganar el partido».
Esta pareja será titular el resto del torneo. Tras la lesión de ligamentos que marginó a Schlotterbeck del Mundial, Rüdiger, compañero habitual de Tah, asume la suplencia. El exdefensa del Chelsea ya reemplazó a Schlotterbeck en la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en el segundo partido de grupo.
La selección alemana para el Mundial de 2026
Posición Jugador Club Dorsal Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Delantero Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray de Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11