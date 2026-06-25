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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

«Ambos han dado su visto bueno»: Julian Nagelsmann revela un detalle sobre la alineación de la DFB contra Ecuador; Mats Hummels se muestra sorprendido

World Cup
Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
J. Nagelsmann
Antonio Rüdiger
J. Tah

Como se esperaba, Antonio Rüdiger reemplazó al lesionado Nico Schlotterbeck en la defensa de cuatro en el último partido de la fase de grupos de Alemania contra Ecuador, aunque no de la forma anticipada.

Según Julian Nagelsmann, Rüdiger ocupará el lugar de Schlotterbeck como lateral izquierdo. Jonathan Tah se mantiene en la derecha.

  • Mats Hummels, exdefensa central, preguntó qué decidió que Rüdiger empezara a la derecha. Nagelsmann respondió: «Hemos puesto a Toni en la izquierda».

    Tras el «¡Ah!» de sorpresa de Hummels, el técnico aclaró: «En el Chelsea, Toni siempre jugaba ligeramente a la izquierda en la línea de tres centrales, un sistema que nosotros también usamos a menudo. Ahí se siente muy cómodo. Y Jona, aunque se siente bien a la izquierda en una línea de cuatro, prefiere el centro cuando empezamos con tres».

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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann: «Al final, son los jugadores quienes tienen que decidir el partido»

    «No se trata de que desarrollemos ideas, sino de que los jugadores se sientan cómodos y las pongan en práctica», afirmó Nagelsmann. «Ambos coinciden en que es mejor que Jona se quede en el centro y Antonio juegue como extremo izquierdo, y estamos de acuerdo; al fin y al cabo, son los jugadores quienes deben ganar el partido».

    Esta pareja será titular el resto del torneo. Tras la lesión de ligamentos que marginó a Schlotterbeck del Mundial, Rüdiger, compañero habitual de Tah, asume la suplencia. El exdefensa del Chelsea ya reemplazó a Schlotterbeck en la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en el segundo partido de grupo.

  • La selección alemana para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClubDorsal
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroAssan OuedraogoRB Leipzig25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    DelanteroJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray de Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
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