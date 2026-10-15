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FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Amargo regreso a casa! Sage se queda con las manos vacías en Francia y el Crystal Palace paga cara una primera parte de pesadilla

Crystal Palace
A. Disasi
P. Sage
Lyon vs Crystal Palace
Europa League
Lyon

El Crystal Palace sufrió una frustrante derrota por 3-2 ante el Lyon en el primer partido a domicilio de su historia en la Europa League. El entrenador Pierre Sage y el defensa Axel Disasi analizaron una primera parte que les salió cara, después de que la enérgica reacción del Crystal Palace en la segunda mitad no bastara para evitar la derrota en Francia.

  • Un mal comienzo le pasa factura al Crystal Palace en su debut europeo a domicilio

    El Crystal Palace sufrió su primera derrota a domicilio en la Europa League al caer por 3-2 ante el Lyon en un emocionante partido en el Groupama Stadium. Los tempraneros goles de Corentin Tolisso y Ernest Nuamah dieron el control al conjunto francés antes de que el Palace reaccionara con fuerza en la segunda mitad.

    Yeremy Pino recortó distancias poco después de la reanudación, pero Pavel Sulc restableció la ventaja de dos goles del Lyon con un hábil toque de tacón.

    Daichi Kamada marcó en los últimos minutos y dio paso a un final tenso, pero el Crystal Palace no encontró el empate pese al apoyo de 3.000 aficionados desplazados.

  • imago-sport-1084523431.jpgCrystal Pix

    Sage habla con brutal sinceridad de la actuación sin convicción del Crystal Palace

    En su regreso a su antiguo club, el entrenador del Palace, Pierre Sage, hizo una valoración sincera del mal inicio de su equipo y de sus dificultades tácticas ante el Lyon. «Puede que el marcador haya sido ajustado, pero hubo una gran diferencia en la forma de jugar de ambos equipos», reconoció Sage tras el partido.

    «En la primera parte estuvimos muy lejos de nuestro nivel habitual. Mejoramos considerablemente tras el descanso y nos dimos una oportunidad, pero encajar ese tercer gol complicó las cosas».

    Sage añadió: «Es un regreso muy decepcionante porque perdimos. No puedo alegrarme de volver a casa ni de ver caras conocidas cuando el resultado no acompaña».

  • Disasi busca una reacción en la segunda parte en los próximos partidos

    El defensa Axel Disasi compartió la frustración de su entrenador y señaló la falta de concentración al inicio, aunque instó a sus compañeros a aprovechar la mejoría mostrada en la segunda parte. «No empezamos bien el partido, pero creo que reaccionamos bien en la segunda parte», afirmó Disasi.

    «Presionamos arriba, recuperamos el balón en zonas peligrosas y creamos ocasiones. Conseguimos recortar distancias hasta el 3-2 y tuvimos oportunidades al final, así que es frustrante no haber sacado nada».

    Disasi añadió: «Tenemos que centrarnos en nuestra actuación en la segunda parte. Mostramos mucha más determinación y personalidad».

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  • imago-sport-1084563016.jpgPsnewZ

    El Crystal Palace se prepara para el derbi antes de viajar a Turquía

    Tras sumar tres puntos en sus dos primeros partidos de la Europa League, el Palace debe volver a centrarse rápidamente en la competición nacional.

    El equipo de Sage visita el domingo a su rival Brighton en la Premier League con el objetivo de recuperarse del revés sufrido en Europa.

    El Crystal Palace retomará después su campaña continental el próximo jueves con una exigente visita al gigante turco Besiktas.

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