AFP
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¡Amargo regreso a casa! Sage se marcha de Francia con las manos vacías y el Crystal Palace paga cara una primera parte de pesadilla
El mal comienzo le pasa factura al Crystal Palace en su debut europeo a domicilio
El Crystal Palace sufrió su primera derrota a domicilio en la historia de la Europa League al caer por 3-2 ante el Lyon en un emocionante partido en el Groupama Stadium. Los goles tempraneros de Corentin Tolisso y Ernest Nuamah dieron el control al conjunto francés, antes de que el Palace reaccionara con fuerza en la segunda parte.
Yeremy Pino recortó distancias poco después de la reanudación, pero Pavel Sulc restableció la ventaja de dos goles del Lyon con un hábil taconazo.
Daichi Kamada marcó en los últimos minutos y dio paso a un final tenso, pero el Crystal Palace no encontró el empate pese al apoyo de 3.000 aficionados desplazados.
- Crystal Pix
Sage habla con cruda sinceridad de la actuación sin ganas del Crystal Palace
En su regreso a su antiguo club, el entrenador del Palace, Pierre Sage, hizo una valoración sincera del mal comienzo de su equipo y de sus dificultades tácticas ante el Lyon. «Puede que el marcador estuviera ajustado, pero hubo una gran diferencia en la forma de jugar de los dos equipos», reconoció Sage tras el partido.
«En la primera parte estuvimos muy lejos de nuestro nivel habitual. Mejoramos considerablemente tras el descanso y nos dimos una oportunidad, pero encajar ese tercer gol complicó las cosas».
Sage añadió: «Es un regreso muy decepcionante porque perdimos. No puedo sentir satisfacción por volver a casa o ver caras conocidas cuando el resultado no acompaña».
Disasi busca una reacción en la segunda parte en los próximos partidos
El defensa Axel Disasi compartió la frustración de su técnico y señaló la falta de concentración al inicio, aunque instó a sus compañeros a aprovechar la mejoría mostrada en la segunda parte. «No empezamos bien el partido, pero creo que reaccionamos bien en la segunda parte», afirmó Disasi.
«Presionamos arriba, recuperamos el balón en zonas peligrosas y creamos ocasiones. Conseguimos recortar distancias hasta el 3-2 y tuvimos oportunidades al final, así que es frustrante no haber sacado nada».
Disasi añadió: «Tenemos que centrarnos en nuestra actuación de la segunda parte. Mostramos mucha más determinación y personalidad».
- PsnewZ
El Crystal Palace se prepara para el derbi antes de viajar a Turquía
Tras sumar tres puntos en sus dos primeros partidos de la Europa League, el Crystal Palace debe volver a centrarse rápidamente en la competición doméstica.
El equipo de Sage visita este domingo a su rival, el Brighton, en la Premier League con la intención de recuperarse de su tropiezo europeo.
El Crystal Palace retomará después su campaña continental el próximo jueves con una exigente visita al Besiktas, uno de los grandes del fútbol turco.
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