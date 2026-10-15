¡Amargo regreso a casa! Sage se marcha de Francia con las manos vacías y el Crystal Palace paga cara una primera parte de pesadilla

El Crystal Palace sufrió su primera derrota a domicilio en la historia de la Europa League al caer por 3-2 ante el Lyon en un emocionante partido en el Groupama Stadium. Los goles tempraneros de Corentin Tolisso y Ernest Nuamah dieron el control al conjunto francés, antes de que el Palace reaccionara con fuerza en la segunda parte.

Yeremy Pino recortó distancias poco después de la reanudación, pero Pavel Sulc restableció la ventaja de dos goles del Lyon con un hábil taconazo.

Daichi Kamada marcó en los últimos minutos y dio paso a un final tenso, pero el Crystal Palace no encontró el empate pese al apoyo de 3.000 aficionados desplazados.