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ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

Amarga derrota ante el FC Bayern: malas noticias para el Real Madrid

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
A. Tchouameni
Álvaro Arbeloa
R. Asencio
T. Courtois

El Real Madrid no solo tendrá que prescindir de Aurelien Tchouameni en su intento por remontar en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich.

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Según la convocatoria oficial del Real Madrid, Álvaro Arbeloa no podrá contar con el centrocampista sancionado ni con los lesionados Thibaut Courtois y Raúl Asencio.

Según The Athletic, el jugador de 23 años sufre problemas estomacales y mareos, por lo que se sospecha que padece gastroenteritis y no ha viajado a Múnich. Su ausencia se nota menos que las bajas de Tchouameni y Courtois.

  • Aunque este joven canterano fue titular en el centro de la defensa en parte de la temporada, en los últimos partidos de eliminatoria de la Liga de Campeones los internacionales Antonio Rüdiger y Dean Huijsen formaron la pareja titular.

    Aun así, el equipo carece de un recambio por si alguno de los dos se lesiona o ve una tarjeta amarilla temprana. Al menos, Eder Militao ya volvió tras cuatro meses lesionado por una rotura muscular.

    El central brasileño marcó al entrar desde el banquillo contra el RCD Mallorca y jugó algo más de una hora en la ida de cuartos ante el Bayern. En el 1-1 contra el Girona, formó pareja con Asencio, mientras que Huijsen y Rüdiger se reservaron para la vuelta en Múnich el miércoles.

    • Anuncios
  • Toni KroosGetty

    ¿Se avecina una temporada sin títulos para el Real Madrid, con una renovación total... y el regreso de Kroos?

    En el Allianz Arena, el Real Madrid debe remontar el 1-2 de la ida. Arbeloa, que reemplazó a Xabi Alonso tras su destitución, cree que es posible: «Si hay un club capaz de ganar en Múnich, ese es el Real Madrid». El técnico presentó su análisis del partido del martes en el Bernabéu y afirmó: «Tuvimos muchas ocasiones y apenas concedimos. Viajamos a Alemania convencidos de que podemos ganar o, si hace falta, morir en el intento».

    Opina que el Real merecía ganar: «Tuvimos muchas ocasiones y concedimos pocas. Ahora vamos a Alemania con convicción para ganar y, si hace falta, para morir».

    Una eliminación en cuartos podría costarle el cargo, pues en LaLiga están a nueve puntos del Barcelona con solo siete jornadas y en Copa cayeron ante el Albacete en el debut de Arbeloa. La derrota en la final de la Supercopa ante el Barça había sellado ya el fin de la era Alonso. 

    De ahí que una eliminación en cuartos tenga consecuencias profundas para Arbeloa y para el club, y ponga en duda el credo de Florentino Pérez, quien asegura que el Madrid no necesita un director deportivo.

    Según AS, Toni Kroos podría incorporarse a la estructura deportiva del club a partir del verano, quizá como director deportivo.

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