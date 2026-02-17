Álvaro Morata responde a la advertencia de Cesc Fábregas de que debería «cambiar de profesión» tras la tarjeta roja recibida en la sorprendente derrota del Como ante la Fiorentina

El internacional español, justo antes de la hora de juego del partido del sábado, con su equipo en busca del gol del empate. Fue amonestado en los últimos compases tras un forcejeo con Rolando Mandragora, del Fiorentina, pero un minuto después fue expulsado por golpear con la cabeza a Luca Ranieri en un incidente fuera del balón, para gran frustración de su entrenador.

Fábregas cuestionó abiertamente la madurez de su delantero más experimentado. El técnico del Como, que esperaba que el exjugador del Real Madrid y del Chelsea diera ejemplo a sus compañeros más jóvenes, se quedó furioso. Sugirió que el delantero podría estar en la profesión equivocada si no es capaz de manejar las artimañas de los defensas de la Serie A sin perder los nervios, y afirmó que «la provocación es parte del fútbol».

«Espero mucho más de un jugador experimentado como él. Sin embargo, no podemos poner excusas y no podemos permitir que lo que hacen otras personas en el campo nos afecte», declaró a DAZN.