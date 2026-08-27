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Adhe Makayasa

Traducido por

Álvaro Morata, cerca de un sorprendente fichaje por el Leganés, equipo de Segunda División, tras su decepcionante etapa en el Como

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Como

Álvaro Morata está cerca de completar un sorprendente regreso como cedido al Leganés, equipo de la segunda división española, tras una etapa frustrante en la Serie A con el Como. El delantero de 33 años, que ha acumulado 229 millones de euros en traspasos a lo largo de su carrera durante sus etapas en la élite europea, busca un nuevo comienzo en España después de marcar un solo gol en su etapa a las órdenes de Cesc Fábregas.

  • Morata, camino del Leganés

    Según Fabrizio Romano, Morata está a punto de fichar por el Leganés, equipo de la Segunda División española, como cedido para la temporada 2026-27. El veterano delantero hizo permanente este verano su traspaso al Como tras una cesión inicial desde el AC Milan. Sin embargo, su etapa a las órdenes de Fabregas resultó decepcionante, con un solo gol en 30 apariciones en todas las competiciones.

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  • Moretto detalla las conversaciones avanzadas

    Las conversaciones sobre el traspaso están en una fase avanzada y se espera que se cierren con rapidez. Ofreciendo una actualización sobre las negociaciones en curso, el periodista de Marca Matteo Moretto publicó en X: "Alvaro Morata está muy cerca del Leganes. El presidente del club, Eduardo Cosin, y el director deportivo, Andres Pardo, están trabajando intensamente para alcanzar un acuerdo total con el delantero. Las negociaciones van muy bien y hay optimismo. Los clubes negocian una cesión".

  • Un contrastado pedigrí en Segunda División

    Morata presume de una dilatada trayectoria europea tras sus etapas en el Real Madrid, el Chelsea y el Milan, acumulando un total de 229 millones de euros en traspasos a lo largo de su carrera. Aunque tiene contrato con el Como hasta junio de 2029, se espera que el jugador de 33 años se adapte rápidamente dada su experiencia previa en Segunda División. El delantero firmó una etapa prolífica en la segunda categoría del fútbol español con el Real Madrid Castilla durante la temporada 2012-13, con 12 goles y cinco asistencias en 18 partidos.

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    El Leganés busca coger impulso desde el principio

    El Leganés ha realizado un prometedor inicio de su campaña en Segunda División, ocupando la quinta plaza de la clasificación tras sumar cuatro puntos en sus dos primeros partidos. El equipo de Ruben Albes buscará dar continuidad a esa dinámica positiva cuando reciba al Eldense este fin de semana. Se espera que la posible llegada de Morata refuerce su potencial ofensivo, además de aportar un liderazgo veterano clave en su intento de ascender a LaLiga.

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