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Álvaro Morata califica a Cristiano Ronaldo como «el mejor de todos los tiempos» y revela los «espectaculares» regalos que CR7 hizo a sus compañeros del Real Madrid
Morata reflexiona sobre la influencia de Ronaldo
En el podcast «El Camino de Mario», Morata recordó cómo Ronaldo le ayudó a integrarse en el Real Madrid. El delantero portugués cuidaba a los jóvenes en las giras de pretemporada y fuera del campo.
Morata reveló que Ronaldo le llevaba de compras y solía regalar a sus compañeros iPads, móviles y perfumes. Calificó esos gestos de «espectaculares» y destacó que, pese a la presión de jugar en un grande, siempre lo trató muy bien. Ambos se reencontraron en la Juventus en 2020, lo que profundizó su relación más allá del fútbol.
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Morata recuerda la generosidad de Ronaldo y lo exige.
Al recordar sus inicios en el Real Madrid, Morata destacó la generosidad de Ronaldo con los jóvenes. También admitió que, al principio, le costó adaptarse a la exigencia que impondría durante la rivalidad con el Barcelona.
«Cuando era joven, en las pretemporadas me decía qué necesitaba o íbamos de compras», recordó Morata. «Nos regalaba iPads, móviles, perfumes… era espectacular.
«En mi primera etapa era muy joven y no estaba acostumbrado a sus exigencias. A veces, un chico que entra desde el banquillo dispara a puerta solo porque sus amigos o familia están en la grada».
Añadió: «Es normal que las exigencias sean increíbles, pero conmigo siempre tuvo un trato excepcional».
Por qué Ronaldo destaca por encima del resto para Morata
Morata afirmó que su segunda etapa con Ronaldo en la Juventus le mostró otra faceta del delantero. Destacó su incansable dedicación, que lo lleva a considerarlo el mejor jugador de la historia. Recordó que Ronaldo mantenía la misma rutina pese a los agotadores viajes y las llegadas nocturnas.
“Pasamos mucho tiempo juntos y hablamos de todo. Lo que más sorprende de Cristiano es que, más allá de la imagen pública, en una cena demuestra una cultura impresionante: entiende de todo, ha investigado mucho y domina diversos ámbitos de la vida”.
Llegábamos de viaje a las cinco de la mañana y, mientras yo quería ir directo a la cama, él ya hacía abdominales, duchas frías y ciclismo. Ver cómo vive y afronta la vida me confirma que no solo es el mejor con el que he jugado, sino de todos los tiempos».
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Morata sigue su carrera, mientras Ronaldo permanece en Arabia Saudí.
El futuro de Morata en el Milan sigue incierto tras su cesión al Como la temporada pasada, donde, pese a terminar en puestos de Liga de Campeones, no marcó ni un gol en 26 partidos de la Serie A.
Mientras tanto, Ronaldo conquistó la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr y ahora se centra en los compromisos de Portugal para el Mundial 2026. La Selecção debutará ante la República Democrática del Congo el 17 de junio, luego enfrentará a Uzbekistán el 23 y cerrará el mes contra Colombia.