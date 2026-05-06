Álvaro Carreras emite un comunicado tras el supuesto altercado de Antonio Rüdiger en un entrenamiento del Real Madrid

El martes por la noche, la exestrella del Manchester United publicó un contundente comunicado en su cuenta de Instagram para aclarar su situación en la plantilla del Real Madrid. Las declaraciones del defensa llegan tras las especulaciones sobre su conducta y un incidente en el campo de entrenamiento.

«En los últimos días han surgido insinuaciones y comentarios sobre mí que no se ajustan a la realidad», escribió Carreras. «Mi compromiso con este club y con los entrenadores ha sido absoluto desde el primer día y seguirá siéndolo. Desde que regresé, siempre he trabajado con máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa».