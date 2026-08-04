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Álvaro Arbeloa se reencuentra con sus exjugadores después de que el Fulham complete un doble fichaje del Real Madrid
Arbeloa se reencuentra con los talentos del Bernabéu
El Fulham ha asegurado a ambos jugadores con contratos de cinco años que los mantendrán en el club hasta el verano de 2031, con una opción adicional de la dirección para ampliar esos acuerdos otros 12 meses. Esta doble incorporación representa una inversión significativa en la plantilla y una clara muestra de apoyo al nuevo entrenador Arbeloa, que desempeñó un papel fundamental para llevar al dúo español a Londres. Según se ha informado, el Fulham ha gastado una cantidad conjunta de 42,5 millones de libras para llevar a Cesar Palacios y Gonzalo Garcia a la Premier League.
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Gonzalo, agradecido por la oportunidad en la Premier League
Gonzalo llega a Craven Cottage por una cantidad aproximada de 34 millones de libras, según las informaciones, tras una temporada de eclosión en la capital española. El delantero fue un jugador constante para el gigante de La Liga durante la campaña 2025-26, con 39 apariciones en todas las competiciones y ocho goles. Tras completar su traspaso a la Premier League, Gonzalo expresó su alegría por unirse al ambicioso proyecto londinense y destacó su relación con el cuerpo técnico.
"Estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí", dijo Gonzalo. "Tengo que dar las gracias a la directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí, y tengo muchísimas ganas de empezar".
Palacios aporta creatividad y profundidad al centro del campo
Palacios es un talentoso mediapunta de 21 años y se espera que aporte aún más creatividad a la sala de máquinas del Fulham. Aunque a Palacios le costó más tener minutos con el primer equipo en el Madrid en comparación con su compañero, sigue siendo un futbolista con un potencial inmenso. El centrocampista disputó cinco partidos con el primer equipo del gigante español, todos ellos saliendo desde el banquillo, y dejó destellos de la visión y el rango de pase que le han convertido en un fijo en la selección sub-20 de España.
«Estoy muy emocionado de estar aquí. Creo que es el paso perfecto en mi carrera», dijo Palacios. «El club está mostrando mucha confianza en mí y voy a demostrarlo en el campo».
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Una declaración de intenciones en Craven Cottage
Esta doble incorporación supone toda una declaración de intenciones por parte de la directiva del Fulham, que ha respaldado a Arbeloa con recursos considerables para remodelar la plantilla. El desembolso total por ambos, combinado con la naturaleza a largo plazo de sus contratos, sugiere un compromiso con un proyecto de varios años en lugar de una solución a corto plazo.
«Este es un día importante, ya que hemos incorporado al equipo a dos jóvenes talentos excepcionales que creemos que formarán parte de un futuro brillante para el club», declaró Tony Khan, vicepresidente del Fulham y director de operaciones de fútbol.
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