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Álvaro Arbeloa se pronuncia sobre las convocatorias internacionales de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, a pesar de las dudas sobre la forma física de los dos jugadores del Real Madrid
No hay problemas con las convocatorias para la selección nacional
El Real Madrid se ha visto con una plantilla muy mermada últimamente, ya que Mbappé se recupera de una lesión de rodilla y Bellingham sufre problemas en los isquiotibiales. A pesar de estas preocupaciones físicas, ambos jugadores han sido convocados por Francia e Inglaterra, respectivamente, para la próxima concentración internacional.
La decisión de permitir que las estrellas viajen ha suscitado debate en Madrid, sobre todo teniendo en cuenta el agotador calendario nacional que se avecina. Sin embargo, Arbeloa no se inmuta y sugiere que la participación de jugadores de talla mundial en el fútbol internacional es algo inevitable que el club acepta plenamente.
- AFP
Arbeloa confía en el criterio de los jugadores
En declaraciones a la prensa, Arbeloa expresó su total confianza en el estado físico de sus jugadores clave. «Creo que es fenomenal. Mbappé va a jugar mañana [contra el Atlético de Madrid], sin duda. No veo ningún problema en que se vaya con su selección. Si los convocan, es porque son muy buenos», afirmó Arbeloa.
Arbeloa extendió ese mismo sentimiento al talismán inglés del Madrid. «Lo mismo ocurre con Bellingham. Está disponible y estará allí mañana. Tengo muchas ganas de verlo sobre el terreno de juego. Es normal que juegue con su selección; es inteligente y sabe lo que hace. No puedo fingir que no se van a ir. Entiendo a sus seleccionadores».
Cómo afrontar una crisis relacionada con el ejercicio físico
Aunque Mbappé y Bellingham están listos para jugar, la situación en la portería sigue siendo motivo de preocupación tras el reciente contratiempo de Thibaut Courtois. Arbeloa confirmó que confiará en Andriy Lunin, citando los riesgos inherentes al deporte como un factor determinante en su política de rotaciones.
«Cada vez que un jugador sale al campo, hay un riesgo», explicó Arbeloa. «El mejor portero de la historia se ha lesionado, pero tenemos otro gran guardameta que demostrará lo bueno que es». También elogió al veterano Antonio Rüdiger, calificándolo de «ejemplo para los jugadores jóvenes» tras su incansable trabajo para recuperar la forma física.
- (C)Getty Images
¿Y ahora qué?
Mbappé y la selección francesa se enfrentarán a Brasil y Colombia durante este parón internacional, mientras que Bellingham y la selección inglesa se medirán a Uruguay y Japón. Pero antes de eso, el domingo se enfrentarán al Atlético de Madrid en La Liga. El equipo de Arbeloa ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación, a cuatro puntos del líder, el Barcelona.
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