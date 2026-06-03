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¡Álvaro Arbeloa, rechazado! El Bayer Leverkusen rechazó contratar al entrenador tras su salida del Real Madrid, pese a quedarse sin Andoni Iraola y Filipe Luis, dos piezas clave
El Leverkusen rechaza la solicitud de Arbeloa
Según el diario alemán «Bild», el Leverkusen rechazó contratar a Arbeloa como entrenador. El técnico de 43 años, que dejó el Real Madrid tras un breve paso por el primer equipo, fue propuesto al club alemán en busca de sucesor para Hjulmand. Arbeloa dirigió al Madrid tras el cese de Xabi Alonso en enero, lo llevó al segundo puesto y luego cedió el banquillo a José Mourinho, próximo técnico madridista.
El exinternacional español quiere probar suerte en el extranjero, pues le cuesta imaginarse en otro club español tras 20 años en el Real Madrid. Su equipo técnico contactó directamente con el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, y con el director general, Fernando Carro, con la esperanza de seguir los pasos de su amigo Alonso, quien llevó al Werkself a conquistar el doblete nacional en 2024. Sin embargo, el club de la Bundesliga decidió no seguir adelante con el fichaje tras mantener conversaciones internas.
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Una búsqueda exhaustiva acaba en un rechazo
A pesar de su prestigio, el Leverkusen no vio a Arbeloa como la mejor opción en esta etapa de su carrera como entrenador. El club lo siguió de cerca cuando dirigió las categorías inferiores del Real Madrid, sobre todo al equipo sub-19 entre 2022 y 2025. Ese seguimiento a largo plazo fue clave en la decisión final.
Los informes de los ojeadores indicaban que aún no estaba preparado para llevar al Leverkusen de vuelta a la cima. Aunque respetan su trayectoria como jugador y su paso por el Madrid con Mbappé, la directiva cree que hace falta alguien con más experiencia para competir con el Bayern la próxima temporada.
Frustración en la búsqueda de directivos
El Leverkusen descarta a Arbeloa en un momento delicado: ya perdió a varios candidatos. Recientemente, el exdefensa del Chelsea Filipe Luis, su primera opción por su tino táctico y brillante trayectoria, escogió dirigir al Mónaco.
Además, Andoni Iraola, ex técnico del Bournemouth y otra opción prioritaria, ahora suena como favorito para ocupar el banquillo del Liverpool. Estos contratiempos obligan a Rolfes y Carro a reiniciar la búsqueda de un entrenador de primer nivel que mantenga los altos estándares del club.
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En busca del nuevo Xabi Alonso
La directiva del Leverkusen busca urgentemente un nuevo entrenador tras terminar sexto en la Bundesliga y quedar relegado a la Europa League. El actual técnico, Hjulmand, permanece en el cargo: su contrato vence en 2027, pero el club quiere anunciar su salida tan pronto como llegue el reemplazo. La presión es alta, pues buscan un entrenador capaz de repetir el éxito logrado con Alonso.
Arbeloa sigue siendo una opción interesante, pero el club prefiere no arriesgarse con un técnico sin experiencia y busca otro candidato. Para Arbeloa, la búsqueda de un trampolín europeo continúa mientras trata de consolidarse lejos de la sombra del Bernabéu.