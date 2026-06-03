Según el diario alemán «Bild», el Leverkusen rechazó contratar a Arbeloa como entrenador. El técnico de 43 años, que dejó el Real Madrid tras un breve paso por el primer equipo, fue propuesto al club alemán en busca de sucesor para Hjulmand. Arbeloa dirigió al Madrid tras el cese de Xabi Alonso en enero, lo llevó al segundo puesto y luego cedió el banquillo a José Mourinho, próximo técnico madridista.

El exinternacional español quiere probar suerte en el extranjero, pues le cuesta imaginarse en otro club español tras 20 años en el Real Madrid. Su equipo técnico contactó directamente con el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, y con el director general, Fernando Carro, con la esperanza de seguir los pasos de su amigo Alonso, quien llevó al Werkself a conquistar el doblete nacional en 2024. Sin embargo, el club de la Bundesliga decidió no seguir adelante con el fichaje tras mantener conversaciones internas.