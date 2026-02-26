Álvaro Arbeloa reacciona ante la posibilidad de enfrentarse al Manchester City tras la victoria del Real Madrid sobre el Benfica, que le permite avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones

Tras imponerse por 1-0 en un tenso partido de ida disputado la semana pasada en Lisboa, el Madrid sufrió un susto en la primera parte del partido de vuelta en España. Rafa Silva adelantó a las Águilas y empató la eliminatoria, pero Aurelien Tchouameni volvió a poner al Madrid por delante dos minutos después. Como no podía ser de otra manera, fue el gol de Vinicius Junior en el minuto 80 el que aseguró el pase de su equipo a octavos de final, donde se enfrentará al City o al Sporting CP.

«Estoy contento por estar en el sorteo, que era el objetivo de esta noche», declaró Arbeloa a los periodistas. «La gente ya se ha acostumbrado a enfrentarse al Manchester City, ya que llevamos seis o siete años seguidos. Son muchos, pero estoy seguro de que volveremos a enfrentarnos a ellos. El rival no importa, porque será una eliminatoria increíblemente difícil, sobre todo sabiendo que jugaremos el partido de vuelta fuera de casa. Ambos rivales serán difíciles de batir».

Añadió: «Los equipos portugueses tienen mucha calidad, siempre son muy competitivos y jugar el partido de vuelta allí será muy complicado. Veamos qué pasa el viernes. Si no me equivoco, nuestro equipo de la Youth League también ha quedado emparejado con el Sporting de Portugal. Veamos qué nos depara el sorteo. Si tenemos que volver a Portugal, estaré encantado de volver a un país vecino con el que tenemos una gran relación, y esa ciudad me trae muy buenos recuerdos. Siempre será especial para todos los aficionados del Madrid. Sin duda, será una gran eliminatoria».