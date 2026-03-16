Álvaro Arbeloa ofrece información sobre el estado físico de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, ahora que ambos se reincorporan a la convocatoria del Real Madrid para el desplazamiento a Manchester City

Mbappé ha vuelto a los entrenamientos con el Real Madrid tras recuperarse de un esguince en la rodilla izquierda que le mantuvo fuera de los últimos partidos del club. Por su parte, Bellingham también ha reanudado los entrenamientos tras una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda, que le obligó a pasar por un periodo de rehabilitación.

El delantero francés ha seguido un plan de tratamiento conservador durante las últimas tres semanas para evitar una intervención quirúrgica en la rodilla. Su regreso supone un cambio táctico significativo para los blancos, aunque no sea titular en el partido de vuelta de los octavos de final contra el City. Arbeloa señaló que Mbappé «nos aporta cualidades diferentes, pero si hay algo que tiene es que es muy inteligente. Así que estoy deseando tenerlo en el campo y poder disfrutar de sus goles».