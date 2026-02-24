Álvaro Arbeloa insta a la UEFA a «dar un golpe» contra el racismo, mientras el entrenador del Real Madrid apoya a Vinicius Jr. ante una acusación de racismo «injustificable»

El técnico blanco se refirió abiertamente al carácter simbólico de las anteriores campañas contra el racismo, sugiriendo que la situación actual supone una prueba de fuego para el organismo rector. En declaraciones a los periodistas en Valdebebas, Arbeloa afirmó: «Tenemos una gran oportunidad para marcar un punto de inflexión en la lucha contra el racismo». La UEFA, que siempre ha sido una defensora de esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de hacer algo más que dejarlo en un eslogan o en una bonita pancarta antes de los partidos. Y esperemos, o más bien, yo espero, que aprovechen esta oportunidad.

Como hemos dicho, como he dicho... jugar a un alto nivel, ofrecer un gran rendimiento. En hacer las cosas bien en el campo y ofrecer un gran rendimiento para poder ganar el partido. Eso es en lo que más nos centramos. Ahí es donde ponemos toda nuestra energía y esfuerzo. Y eso es lo que queremos ver mañana. El resto, obviamente, no es asunto nuestro. O, al menos, no nos corresponde a nosotros tomar ese tipo de decisiones. Eso es cosa de la UEFA».