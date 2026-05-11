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Álvaro Arbeloa habla claro sobre la lesión de Kylian Mbappé tras perder el Clásico y felicita al «bien entrenado» Barcelona por ganar La Liga
Aumenta la presión mientras Mbappé sigue de baja
La ausencia de Mbappé acaparó la atención antes del partido en Cataluña, pues el francés se quedó fuera de la convocatoria para este encuentro clave. A pesar de la esperanza de que se recuperara de su lesión muscular, Arbeloa tuvo que disputar el clásico sin su estrella y, tras el 2-0 en el Camp Nou, las explicaciones posteriores no calmaron a la afición madridista.
Finalmente, su ausencia fue demasiado para el Real Madrid, que perdió 2-0 en el Spotify Camp Nou. Tras el partido, al ser preguntado si Mbappé volvería esta temporada o si se podría haber hecho más para tenerlo en el Clásico, Arbeloa se limitó a responder: «No lo sé. Veremos cómo evoluciona su lesión», declaró el técnico. La incertidumbre aumenta el escrutinio sobre el jugador de 27 años, criticado por la afición durante su baja.
- AFP
Arbeloa critica el VAR y da por perdido el título
Aunque toda la atención se centró en el marcador, Arbeloa se mostró frustrado por una jugada concreta en la que se vieron implicados Jude Bellingham y Eric García. El entrenador del Real Madrid consideró que a su equipo se le había negado una intervención crucial, aunque se mostró sorprendentemente magnánimo con respecto al resultado final. Señaló que la tarea se volvió demasiado difícil una vez que los locales encontraron su ritmo durante el partido.
«Por lo que vimos, estaba claro; quizá deberíamos preguntarnos por qué no intervino el VAR», añadió. «Felicidades al Barça por el título. Empezaron muy fuerte y pronto nos quedamos atrás. Son muy buenos cuando se ponen por delante. Les pedí que lo dieran todo hasta el final, más allá del marcador».
Defender al equipo en medio de un ambiente «tóxico»
Tras otra temporada sin títulos, crecen las voces que piden una renovación profunda este verano. Los rumores de enfrentamientos internos han empeorado el clima, pero Arbeloa ha rechazado la idea de una plantilla desestructurada. “Tenemos un gran plantel y cimientos sólidos para el éxito futuro en Valdebebas”, afirmó.
«Tenemos una gran plantilla que se puede aprovechar muy bien», argumentó el entrenador. «Tenemos jugadores que cualquier equipo de Europa querría; solo debemos centrarnos en el futuro. Entendemos la frustración y la decepción, y lo único que podemos hacer es trabajar duro y mirar hacia adelante. Sabemos que el Real Madrid siempre se recupera, y ahora entiendo el enfado de la afición tanto como lo entendemos nosotros».
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La enfermedad de Huijsen obligó a una reorganización de última hora
Instantes antes del pitido inicial, Dean Huijsen tuvo que renunciar al once. Su baja obligó a Arbeloa a lanzar a Raúl Asencio al derbi.
Al explicar el cambio, Arbeloa admitió que el jugador quería participar a pesar de su debilidad. «Quería jugar, pero se sentía débil, y necesitábamos energía, así que decidí alinear a Raúl [Asencio] en su lugar», concluyó.