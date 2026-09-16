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West Ham United v Fulham - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Álvaro Arbeloa exige una mejora defensiva después de que el Fulham sobreviva a un thriller de cinco goles contra el West Ham en la Carabao Cup

Álvaro Arbeloa
Fulham
West Ham vs Fulham
West Ham
Carabao Cup
Premier League

Álvaro Arbeloa instó al Fulham a mostrar una mayor agresividad defensiva después de ver cómo su equipo se imponía al West Ham por 3-2 en un frenético partido de la Carabao Cup disputado el martes por la noche. El suplente Oscar Bobb marcó su primer gol con el club para sellar su billete a la cuarta ronda, pero el técnico español se quedó frustrado por la facilidad con la que su defensa cedió el control.

  • La endeble defensa genera preocupación

    Arbeloa lanzó una petición urgente para mejorar en defensa pese a ver cómo su equipo aseguraba una plaza en la cuarta ronda con una dramática victoria por 3-2 sobre el West Ham en el London Stadium. El técnico español vio cómo su equipo desperdiciaba dos veces las ventajas logradas por Rodrigo Muniz y Cesar Palacios debido a errores no forzados atrás. Su frustración evitó ir a más cuando Bobb salió desde el banquillo para marcar con tranquilidad un gol decisivo en el minuto 78 en un intenso derbi londinense.


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    Arbeloa exige disciplina defensiva

    El entrenador visitante expresó su incredulidad después de ver cómo superaban a su línea defensiva dos veces en situaciones que consideraba totalmente controlables. En declaraciones a Sky Sports después del partido, Arbeloa dijo: "Hicimos una muy buena primera parte, pero todavía me pregunto cómo encajamos dos goles porque teníamos el partido perfectamente controlado. 

    “Tuvimos muchas ocasiones. Teníamos la sensación de que el partido estaba bajo control, así que nos fuimos decepcionados al descanso. Tenemos que ser un poco más agresivos cuando defendemos. Pero todo lo que trabajamos en los últimos dos días, lo hicimos sobre el campo."

  • Un entrenador pide paciencia con los jóvenes

    El resultado mantiene un impresionante registro copero para el conjunto de Craven Cottage, que ahora ha superado ocho de sus últimas nueve eliminatorias en esta competición ante rivales de categorías inferiores.

    A pesar de señalar sus carencias defensivas, el técnico no tardó en proteger a su joven talento y en pedir paciencia durante su desarrollo: "Tenemos muchos jugadores jóvenes con talento y necesitamos tener paciencia con ellos. Tenemos que ayudarles, desarrollarles, pero se puede ver el talento que tienen, la calidad. Entienden el juego y crecerán durante la temporada".

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    El choque ante el United pone a prueba el progreso

    Clasificado sin sobresaltos para la cuarta ronda antes del sorteo del miércoles por la noche, el Fulham debe ahora tapar las carencias atrás en busca de su primera victoria liguera de la temporada cuando reciba al Manchester United el domingo. Para el West Ham, el corto desplazamiento del sábado a Millwall ofrece una oportunidad inmediata de rehacerse de su primera derrota de la temporada. Ambos clubes estarán deseando despedirse con el máximo de puntos antes de que la liga se detenga por el parón internacional de otoño.

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