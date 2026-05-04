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Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habla sobre el viaje de Kylian Mbappé a Cerdeña con su novia, la actriz Ester Exposito
El Madrid necesita al delantero en un partido decisivo
La polémica llega en un mal momento para el francés, que se lesionó en el 1-1 ante el Betis. Las pruebas confirmaron una rotura en el semitendinoso de la pierna izquierda, por lo que es duda para el final de temporada. El Madrid necesita a su estrella para el Clásico contra el Barcelona, que debe ganar para evitar que su archirrival conquiste La Liga.
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Se defiende la libertad de Mbappé para irse de vacaciones
Tras la victoria 2-0 del Madrid sobre el Espanyol el domingo, sin Mbappé, pidieron a Arbeloa aclarar la postura del club sobre las vacaciones del delantero. Aunque estaba lesionado, el jugador pasó unos días en Cerdeña con su novia, Exposito, lo que sorprendió. Arbeloa defendió su derecho a disfrutar de tiempo libre.
«El cuerpo médico del Real Madrid supervisa toda la recuperación de los lesionados y decide cuándo deben estar en Valdebebas. En su tiempo libre, Mbappé puede hacer lo que quiera, como cualquier otro jugador», afirmó Arbeloa.
Vinicius Junior se pone en cabeza
Mientras Mbappé se recupera, Vinicius Junior ha asumido el protagonismo del equipo. Su doblete ante el Espanyol dio la victoria, lo que le valió elogios de su entrenador. Arbeloa destacó la creciente influencia del delantero, clave en la recta final de la temporada.
«Estuvo increíble, una vez más. Fue una amenaza constante y un verdadero peligro», declaró Arbeloa tras el partido. Luego añadió en rueda de prensa: «Hizo otro partido fantástico con dos goles. Fue el líder del equipo. Es un jugador fantástico y un líder nato. Tengo mucha suerte de contar con él».
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Últimas noticias sobre las lesiones y previsiones para el Clásico
A pocos días del crucial partido contra el Barça en el Spotify Camp Nou, el estado físico de las estrellas sigue preocupando al cuerpo técnico. Arbeloa se mostró esperanzado en que Mbappé y el veterano defensa Dani Carvajal puedan jugar antes de que acabe la temporada.
«Veremos cómo está Mbappé esta semana; parecía que su recuperación iba a ser un poco más larga. Lo mismo ocurre con Carvajal; tengo la esperanza de que pueda terminar la temporada jugando sobre el terreno de juego», concluyó el entrenador. Sobre el partido contra el Barça, añadió: «Va a ser otro gran partido contra un rival muy fuerte que está haciendo las cosas bien».