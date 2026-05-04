Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habla sobre el viaje de Kylian Mbappé a Cerdeña con su novia, la actriz Ester Exposito

Tras la victoria 2-0 del Madrid sobre el Espanyol el domingo, sin Mbappé, pidieron a Arbeloa aclarar la postura del club sobre las vacaciones del delantero. Aunque estaba lesionado, el jugador pasó unos días en Cerdeña con su novia, Exposito, lo que sorprendió. Arbeloa defendió su derecho a disfrutar de tiempo libre.

«El cuerpo médico del Real Madrid supervisa toda la recuperación de los lesionados y decide cuándo deben estar en Valdebebas. En su tiempo libre, Mbappé puede hacer lo que quiera, como cualquier otro jugador», afirmó Arbeloa.