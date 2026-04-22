Álvaro Arbeloa elogia la «valentía» de Vinicius Junior por «convertir los silbidos en aplausos» con su magnífico gol de la victoria del Real Madrid ante el Alavés

Tras ganar 2-1 al Alavés, el entrenador blanco elogió la fortaleza mental de Vinicius. El delantero brasileño, abucheado tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Bayern, respondió con un golazo en la segunda parte.

«Vinicius siempre se ha esforzado mucho en situaciones difíciles», declaró Arbeloa en la rueda de prensa posterior al partido. «Ha llevado al equipo a cuestas. No podemos dudar de su actitud: no se esconde, es valiente, es madridista y siente la camiseta. La afición es exigente y quiere lo mejor de sus jugadores. Hoy Vini ha convertido los silbidos en aplausos, como ya hizo antes, y eso es lo importante».