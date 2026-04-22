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Álvaro Arbeloa elogia la «valentía» de Vinicius Junior por «convertir los silbidos en aplausos» con su magnífico gol de la victoria del Real Madrid ante el Alavés
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Arbeloa respalda a su «valiente» estrella brasileña
Tras ganar 2-1 al Alavés, el entrenador blanco elogió la fortaleza mental de Vinicius. El delantero brasileño, abucheado tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Bayern, respondió con un golazo en la segunda parte.
«Vinicius siempre se ha esforzado mucho en situaciones difíciles», declaró Arbeloa en la rueda de prensa posterior al partido. «Ha llevado al equipo a cuestas. No podemos dudar de su actitud: no se esconde, es valiente, es madridista y siente la camiseta. La afición es exigente y quiere lo mejor de sus jugadores. Hoy Vini ha convertido los silbidos en aplausos, como ya hizo antes, y eso es lo importante».
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Las tensiones en el Bernabéu llegan al límite con Camavinga
Mientras Vinicius se ganó a la afición, Eduardo Camavinga se convirtió en el principal blanco de la frustración del Bernabéu. El centrocampista francés, expulsado en la derrota ante el Bayern, fue abucheado al entrar como suplente en el minuto 63, y cada toque posterior recibió más silbidos de la hinchada local.
Arbeloa le mostró su apoyo: «Tiene mucha personalidad y experiencia a pesar de su juventud. Es como Vini: llegaron muy jóvenes al Real Madrid, han logrado mucho y ganado trofeos importantes. Tiene la confianza del entrenador y del club, y estoy seguro de que también de la afición».
La resaca de la Liga de Campeones casi les sale cara
El partido fue tenso: el Real Madrid buscaba romper una racha de cuatro encuentros sin ganar. Kylian Mbappé abrió el marcador con un disparo desviado y Vinicius amplió la ventaja. El Alavés no se rindió, golpeó dos veces la madera y, en el descuento, Toni Martínez marcó el 2-1. El resultado mantiene al Madrid a seis puntos del Barcelona, que tiene un partido menos.
A pesar de la victoria, el juego estuvo lleno de regates y florituras que a menudo faltaron en la definición. También hubo preocupación en la banda cuando Jude Bellingham se mostró frustrado al ser sustituido antes de la hora de juego. Arbeloa desmintió cualquier rumor de desavenencia, alegando la ambición del jugador y la necesidad de gestionar su estado físico tras su gran participación en Múnich.
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Preocupación por la lesión de Militão
La victoria del Madrid tuvo un posible coste, ya que Eder Militão se vio obligado a abandonar el terreno de juego justo antes del descanso. El defensa brasileño había destacado en el partido, llegando incluso a estrellar un disparo en el larguero, pero pareció sufrir una lesión muscular que requirió su sustitución inmediata. Antonio Rüdiger entró en su lugar mientras el equipo médico comenzaba a evaluarlo.
Según ESPN, sufre un posible problema en el isquiotibial, aunque no se espera una baja larga. Arbeloa quiere recuperar cuanto antes a su central titular, mientras el Real Madrid trata de olvidar su eliminación europea y pelear el título liguero.