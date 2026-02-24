(C)Getty Images
Traducido por
Álvaro Arbeloa destaca la mayor fortaleza de Kylian Mbappé, mientras el entrenador del Real Madrid elogia al «jugador decisivo» antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones
Arbeloa confía en Mbappé para decidir la eliminatoria
En declaraciones a los medios de comunicación en vísperas del partido europeo, el técnico madrileño se mostró convencido de que el exjugador del París Saint-Germain sigue siendo el factor decisivo para su equipo. Arbeloa afirmó: «Kylian está listo para jugar mañana, lo cual... en este momento, es lo más importante. Por supuesto, lleva aquí varias semanas y... y todo el mundo sabe que, bueno... sobre todo, lo que quería destacar es el compromiso que está demostrando. Con sus compañeros, con su equipo, con su entrenador, con el club, con sus aficionados. Creo que es muy importante destacar el enorme esfuerzo que está haciendo Kylian. Que está intentando ayudarnos en el campo. Es un jugador decisivo. Creo que cualquier defensa, cuando se enfrenta a él, sabe que puede decidir un partido con cualquier acción. Y... bueno... está listo para mañana, estamos seguros de que lo necesitaremos y hará un gran partido».
- AFP
Mbappé supera los obstáculos físicos para fichar por el Benfica
Las preocupaciones por su estado físico también han pesado sobre Mbappé en las últimas semanas, concretamente por los continuos problemas de rodilla que le hicieron perderse la victoria en casa ante la Real Sociedad. A pesar de las molestias, el jugador de 25 años ha estado trabajando sin descanso entre bastidores para asegurarse de estar disponible para la gran cita. Arbeloa elogió especialmente la dedicación del jugador a la causa, confirmando que su estrella ha superado con éxito los obstáculos necesarios para liderar la delantera el miércoles por la noche.
El exdefensa no espera muchos cambios en su equipo de cara al partido de vuelta. Cuando se le preguntó qué esperaba de su equipo esta semana, respondió: «Algo muy similar a lo que vimos en Lisboa. Eso es lo que quiero y lo que espero».
La inteligencia de un número nueve de talla mundial
Persisten las dudas sobre si la mejor posición de Mbappé sigue siendo en la banda o en el centro, y algunos críticos sugieren que carece del instinto de un nueve natural. Sin embargo, Arbeloa señaló el movimiento del jugador y sus estadísticas como prueba de que está haciendo exactamente lo que se le pide. El entrenador elogió el coeficiente intelectual futbolístico del delantero e insistió en que no hay ninguna crisis de identidad en cuanto al papel del capitán francés en el último tercio del campo.
Arbeloa redobló su defensa y dijo a los periodistas: «No sé, no creo que el problema de Mbappé sea marcar goles, o cómo lo hace. Obviamente, en el campo hay que tomar decisiones. Y creo que si tuviera que destacar una cualidad de Kylian Mbappé, aunque tiene muchas muy buenas, creo que es un jugador y una persona muy inteligente. Sabe muy bien dónde moverse. Y... por supuesto que habrá situaciones en las que se puedan abrir espacios en el área. Donde no solo necesitamos a Kylian, sino a otros jugadores para poder llegar allí, como nos pasó en Pamplona. Pero vamos, creo que Kylian sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo y solo hay que mirar sus estadísticas para comprender que lo hace bien».
- Getty Images Sport
Exigir medidas en la lucha contra el racismo
El ambiente que rodea al partido sigue siendo tenso tras el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Junior en Lisboa. Arbeloa concluyó instando a la UEFA a convertir su retórica en realidad
«Tenemos una gran oportunidad para marcar un punto de inflexión en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido una defensora de esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de hacer algo más que dejarlo en un eslogan o en una bonita pancarta antes de los partidos. Y esperemos, o mejor dicho, espero, que aprovechen esta oportunidad», afirmó.
Anuncios