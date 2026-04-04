El Madrid sufrió una sorprendente derrota por 2-1 ante el Mallorca el sábado por la noche en La Liga. El Mallorca se adelantó en el marcador al final de la primera parte, gracias a un gol de Manu Morlanes en el minuto 43. El Real Madrid remontó en la segunda parte, con el defensa brasileño Eder Militão empatando en el minuto 88. Sin embargo, el Mallorca se llevó una dramática victoria en el tiempo de descuento, cuando Vedat Muriqi marcó para sellar la victoria de los locales.

Arbeloa declaró: «Esta derrota es mía, entera y absolutamente mía. Lo que necesito de ellos es que ya estén pensando en el partido del martes. Cuando salgan del vestuario, este partido ya habrá terminado para ellos. Yo soy quien toma las decisiones, quien elige la alineación, quien hace los cambios, quien decide cómo tenemos que jugar, y esta derrota es responsabilidad exclusiva del entrenador del Real Madrid».