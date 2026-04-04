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Álvaro Arbeloa asume «toda» la responsabilidad por la derrota del Real Madrid, ya que su equipo «paga el precio» con un duro revés para sus aspiraciones al título de La Liga
Arbeloa asume toda la responsabilidad
El Madrid sufrió una sorprendente derrota por 2-1 ante el Mallorca el sábado por la noche en La Liga. El Mallorca se adelantó en el marcador al final de la primera parte, gracias a un gol de Manu Morlanes en el minuto 43. El Real Madrid remontó en la segunda parte, con el defensa brasileño Eder Militão empatando en el minuto 88. Sin embargo, el Mallorca se llevó una dramática victoria en el tiempo de descuento, cuando Vedat Muriqi marcó para sellar la victoria de los locales.
Arbeloa declaró: «Esta derrota es mía, entera y absolutamente mía. Lo que necesito de ellos es que ya estén pensando en el partido del martes. Cuando salgan del vestuario, este partido ya habrá terminado para ellos. Yo soy quien toma las decisiones, quien elige la alineación, quien hace los cambios, quien decide cómo tenemos que jugar, y esta derrota es responsabilidad exclusiva del entrenador del Real Madrid».
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Una dura prueba en La Liga
La derrota tiene importantes repercusiones en la lucha por el título, ya que el Madrid se ve ahora obligado a remontar una diferencia que podría aumentar en función del resultado del Barcelona contra el Atlético de Madrid. Arbeloa reconoció que el camino hacia el título es ahora mucho más difícil de lo que era antes del inicio del partido, aunque se negó a dar por perdida la lucha por el título cuando aún quedan varios partidos por disputar.
«Es más difícil que antes de empezar el partido», admitió Arbeloa. «Nos quedan ocho jornadas y, como les he dicho a los jugadores, sea cual sea la situación de la liga, nuestro próximo objetivo es ganar las ocho que quedan. Y para ello tenemos que jugar mejor que hoy y rendir a un nivel mucho más alto. Todo es más difícil, pero nuestro objetivo tiene que ser el mismo».
Frustración táctica y falta de claridad
Arbeloa señaló la falta de energía y paciencia en la segunda parte como la razón principal por la que su equipo no supo aprovechar su dominio, y señaló que el equipo fue «castigado» por su incapacidad para romper un bloque defensivo bajo.
«Sin duda, el contexto, la ansiedad de verte por detrás en el marcador, la paciencia que teníamos que tener... ellos cerraron más los espacios y tuvieron más energía al ver el resultado a su favor», explicó el entrenador. «Lo que más me duele de todo es no haber tenido una segunda parte mucho mejor de la que tuvimos. A este nivel, si pierdes el marcaje o te falta claridad, lo pagas caro».
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La atención se centra ahora en el enfrentamiento contra el Bayern de Múnich
A pesar del revés en casa, el Real Madrid tiene poco tiempo para lamentarse por el resultado, ya que se avecina un crucial partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Arbeloa confía en la fortaleza de su plantilla y en el apoyo de la afición del Bernabéu para dar un giro a su suerte en la máxima competición europea.
«Sé de lo que son capaces mis jugadores», afirmó Arbeloa. «Sé que comprenden la importancia del partido del martes. Hay partidos en los que no es tu día, en los que las cosas no salen bien. El martes la exigencia va a ser máxima y sé del apoyo que nos brindarán los aficionados del Madrid. Con ellos, todo es más fácil. Cuando salgan del vestuario, solo tendrán que pensar en el Bayern».