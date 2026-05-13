Álvaro Arbeloa asegura que Kylian Mbappé está comprometido con el Real Madrid, pese a las crecientes críticas

Mbappé está en el ojo del huracán por su bajo rendimiento y por perderse el último Clásico contra el Barcelona. Algunos medios españoles dudan de su compromiso con el club y sugieren que ya piensa en los compromisos internacionales de este verano. La tensión creció hasta provocar una fuerte reacción en redes y una petición titulada «Fuera Mbappé», supuestamente firmada por millones, tras sus lujosas vacaciones en Cerdeña mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva.

En la víspera del duelo contra el Real Oviedo, Arbeloa respondió sin rodeos: «Veremos si termina la sesión de hoy. Ayer la completó, y si está disponible, jugará y podrá seguir demostrando su compromiso con el club». Al ser consultado sobre si Mbappé ha mostrado total compromiso, añadió: «Por supuesto, no podría pensar lo contrario. De lo contrario, no sabría dónde estoy. Este club es una bendición para todos nosotros. Sabemos lo que es estar lejos de Madrid, y mis jugadores deben ser conscientes de la suerte que tienen».