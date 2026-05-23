Getty Images Sport
Traducido por
Álvaro Arbeloa afirma que Dani Carvajal es «el prototipo de jugador del Real Madrid», mientras el entrenador se despide de un lateral «especial y único»
El símbolo por excelencia del Real Madrid
En su despedida, Arbeloa elogió a Carvajal. El lateral, baluarte de la defensa madridista desde hace más de una década, recibirá un homenaje en el próximo partido contra el Athletic de Bilbao antes de dejar el club. Arbeloa destacó su trayectoria, de la cantera al primer equipo, como ejemplo de la era moderna del club.
En la rueda de prensa afirmó: «Carvajal es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Es canterano y puso la primera piedra, lo que lo hace especial y único. Es un orgullo para todos los madridistas. Será titular contra el Bilbao y, cuando lo sustituya para su homenaje, todos se pondrán en pie. Mañana tendrá un bonito recuerdo de lo que ha hecho en el Madrid durante tantos años».
- Getty Images Sport
Un afectuoso adiós al Real Madrid
Arbeloa, emocionado, confirmó que, como Carvajal, su etapa al frente del primer equipo termina. El técnico interino, con toda una vida en el club, confía en que esta salida sea solo un hasta luego.
«Espero que sea un hasta luego, porque este siempre será mi hogar», declaró Arbeloa. «He formado parte del Real Madrid durante 20 años desempeñando muchas funciones diferentes, y siempre será mi hogar. El partido contra el Bilbao será mi último partido con el Real Madrid; no sé si será el último de mi carrera».
Descarta un papel secundario bajo las órdenes de Mourinho.
Ante los rumores sobre su futuro y la posibilidad de sumarse al equipo de José Mourinho si regresara al Bernabéu, Arbeloa lo descartó de forma tajante.
«No estoy aquí para hablar de posibilidades. Mou tiene un cuerpo técnico fantástico y está bien rodeado», aclaró Arbeloa. «Si viene a Madrid, lo hará con su propio equipo técnico; no hay ninguna posibilidad de que yo esté con él. A partir del lunes, me tocará a mí pensar en lo que es mejor para mí. He dado el salto y he mejorado mucho en estos cuatro meses».
- AFP
Respondiendo a Laporta
La rueda de prensa viró hacia temas administrativos cuando pidieron a Arbeloa opinar sobre las recientes y polémicas declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien respondió con tono desafiante a Florentino Pérez y calificó de «grotescas» sus acusaciones sobre el caso Negreira.
El técnico madridista defendió con firmeza la postura del club y recordó la investigación sobre la integridad arbitral.
«Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta; siempre hemos sido muy claros», respondió Arbeloa. «Entiendo que habla del caso Negreira y seguimos esperando una resolución. Seguimos viendo a los jugadores del Madrid sangrar en el campo sin que se piten las faltas, y es nuestra responsabilidad seguir denunciándolo».