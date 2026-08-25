Álvarez y Dembélé, los últimos: estrellas que se rebelaron por la camiseta del Barcelona

El deseo de Julián Álvarez de fichar por el Barcelona, y la tensión con el Atlético de Madrid que lo ha acompañado, no ha sido el primer caso en el que un jugador se rebela contra su club para cumplir el sueño de vestir la camiseta catalana.

El diario español "Mundo Deportivo" puso el foco en varias estrellas que en épocas anteriores recurrieron a presionar a sus clubes, o dieron pasos para tensar la situación, hasta que acabaron en el Camp Nou.

Álvarez encabeza los casos actuales, después de decir tras el partido entre Argentina y Austria en el Mundial: "Lo mejor para todos es la salida, quiero cumplir mi sueño", en medio de la continuidad del conflicto entre él y el Atlético de Madrid, con el deseo de marcharse y fichar por el Barcelona.