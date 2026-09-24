¿Alteró Virgil van Dijk la táctica de Países Bajos? El capitán del Liverpool responde a las afirmaciones «absolutamente absurdas» tras la eliminación en el Mundial

Durante la rueda de prensa, el defensa se enfrentó directamente a los periodistas por los rumores tácticos. Dejó claro que el cuerpo técnico tenía la autoridad exclusiva sobre el sistema del equipo y expresó su frustración por la narrativa mediática que continúa circulando.

«Uno de vuestros colegas dijo, por supuesto, que fue idea mía pasar a jugar con defensa de cinco. Eso es una absoluta tontería», declaró Van Dijk. «El plan lo diseña el cuerpo técnico. Se están difundiendo tonterías para que yo quede todavía peor. Eso pasa con demasiada frecuencia».

Reconociendo el bajo rendimiento colectivo del equipo, rechazó con furia la sugerencia de que hubiera arruinado a la selección nacional. «La realidad es que simplemente fracasamos en el Mundial. Esos son los hechos duros», dijo. «No hicimos un buen Mundial. No se trata de mí. Se rinde juntos; sois un equipo. La afirmación de que destruí el fútbol neerlandés después del Mundial, ese tipo de cosas, carece por completo de fundamento.

«Me dijeron que era culpa mía que jugáramos con cinco, que Ronald Koeman y yo hemos destruido el fútbol neerlandés. El plan funcionó durante 89 minutos, aunque fue un mal partido. Estuvimos a punto de abrir la defensa rival. La idea de que destruí el fútbol neerlandés no tiene absolutamente ningún sentido. Yo no decidí eso».



