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SC Paderborn 07 v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traducido por

«¡Alta tolerancia a la frustración!»: Julian Schuster habla mientras el Friburgo asciende a lo más alto de la Bundesliga

Bundesliga
Friburgo
M. Eggestein
J. Schuster
Paderborn

El Friburgo es líder de la Bundesliga tras su victoria por 1-0 en el campo del SC Paderborn. El equipo de Julian Schuster supera por diferencia de goles al Borussia Dortmund y al SV Elversberg, con el autor del gol del triunfo, Maximilian Eggestein, y Schuster destacando la fortaleza mental detrás de su arranque perfecto.

  • El Friburgo se coloca líder de la Bundesliga

    El SC Freiburg se sitúa con orgullo en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga tras lograr una trabajada victoria por 1-0 sobre el SC Paderborn. El equipo de Julian Schuster prolongó su inicio perfecto de la temporada de liga con dos triunfos en dos partidos.

    El Freiburg suma seis puntos, al igual que el Borussia Dortmund y la revelación SV Elversberg.

    Sin embargo, la mejor diferencia de goles del Freiburg, de +4, supera la del Dortmund (+3) y la del Elversberg (+2), lo que le mantiene en solitario en la cima.

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    Eggestein elogia la moral defensiva

    El autor del gol de la victoria, Maximilian Eggestein, reflexionó sobre el contraste en el rendimiento del equipo entre ambas partes y elogió la garra del grupo después de que su volea en el minuto 26 asegurara el liderato.

    «En la primera parte, conseguimos controlar muy bien el partido y merecimos ir por delante», afirmó Eggestein. «Sin embargo, en la segunda parte, nos dejamos presionar demasiado y perdimos la calma con el balón».

    «Aun así, hoy la actitud defensiva del equipo fue sobresaliente, y ganar un partido difícil como este supone un impulso enorme para la mentalidad del grupo», añadió.

  • Schuster exige tolerancia a la frustración

    El entrenador Julian Schuster reforzó las palabras de Eggestein, elogiando la feroz resistencia de Paderborn mientras explicaba qué necesitaban sus jugadores para seguir en lo más alto de la liga.

    «Sabíamos desde el principio que tendríamos que poner muchísimo esfuerzo y energía si queríamos sacar algo de aquí», explicó Schuster. «Su forma de jugar fue muy impresionante».

    «Necesitábamos un nivel muy alto de tolerancia a la frustración durante todo el partido», añadió el técnico. «Estoy convencido de que Paderborn sumará muchos puntos en casa esta temporada, teniendo en cuenta lo difícil que fue este partido para nosotros».


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    El Borussia Mönchengladbach, próximo reto para el líder de la liga

    Con el pleno de puntos asegurado y el liderato de la liga en sus manos, el Friburgo se prepara ahora para defender su primera plaza en casa.

    Schuster intentará mantener la solidez defensiva del equipo y la dinámica ganadora mientras aumenta la expectación.

    El SC Freiburg recibe al Borussia Monchengladbach el próximo sábado en el Europa-Park Stadion con la intención de prolongar su estancia en lo más alto de la Bundesliga.

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