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Alphonso Davies ya está recuperado de su lesión, pero el entrenador de Canadá, Jesse Marsch, aún no sabe qué papel tendrá ante Catar en este partido clave del Mundial
Buenas noticias sobre las lesiones para Les Rouges
Marsch confirmó que Davies y Bombito estarán disponibles para el partido del jueves en Vancouver. Davies se recuperó de una distensión en el tendón de la corva, y Bombito ya superó la fractura de pierna que sufrió en octubre. Esta noticia refuerza a Canadá, que busca su primera victoria en la fase de grupos.
El miércoles, Marsch desmintió que ambos se perdieran el encuentro, vital para Canadá. «No están fuera; están dentro», sentenció. El regreso de Davies, en especial, es clave para los anfitriones, aunque el técnico advirtió que aún no es seguro que sea titular.
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Riesgos calculados y apuestas con la plantilla
La inclusión de Davies y Bombito confirma el acierto de la estrategia de Marsch, quien se arriesgó al anunciar su lista definitiva para el Mundial. El técnico convocó a tres jugadores aún lesionados, confiando en que se recuperaran a tiempo para el torneo. Davies y Bombito finalmente entraron en la convocatoria, pero Alfie Jones se quedará fuera del partido contra Catar por una lesión muscular.
«Asumimos algunos riesgos al confeccionar la plantilla, con la esperanza de gestionar estas situaciones y dar a nuestros mejores jugadores la oportunidad de estar en los partidos clave», explicó Marsch. «Pero no queremos poner en riesgo a los jugadores... Intentamos ser muy prudentes». La baja de Jones, especialmente sensible en la defensa, se nota más porque el reglamento de la FIFA solo permite reemplazar porteros ya iniciado el torneo.
El plan de emergencia para Davies
Aunque Davies ya tiene luz verde para jugar, quizá no arranque como titular. El capitán de Canadá cumplió un riguroso protocolo de regreso, y Marsch sugirió usarlo como revulsivo si el partido exige un gol. El cuerpo técnico avanza con cautela, pese a que se vio al jugador trabajando con un fisioterapeuta personal traído desde Alemania.
Marsch admitió que su decisión final dependerá del partido y del momento en que Davies pueda aportar. El plan táctico sigue siendo un misterio, pues el campamento canadiense ha cerrado sus entrenamientos tras el empate ante Bosnia-Herzegovina.
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Refuerzos defensivos y la situación de Bombito
Aunque Davies es la gran figura, la vuelta de Bombito es clave para una defensa que ha sufrido bajas. Su presencia, junto a Derek Cornelius y Luc de Fougerolles, aporta una opción extra necesaria.
«Esta semana ha estado increíble y se ha mostrado más como él mismo», señaló Marsch, aunque reconoció que sigue siendo poco probable que Bombito sea titular, dada su falta de minutos de juego recientemente. Tras la ausencia confirmada de Jones, la presión recae sobre los defensas en forma que quedan para mantener el equilibrio del equipo. Mientras Canadá persigue una histórica clasificación para la fase eliminatoria en su propio terreno, la presencia en el banquillo de su carismático capitán, Davies, podría proporcionarles precisamente la ventaja psicológica que necesitan.