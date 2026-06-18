Marsch confirmó que Davies y Bombito estarán disponibles para el partido del jueves en Vancouver. Davies se recuperó de una distensión en el tendón de la corva, y Bombito ya superó la fractura de pierna que sufrió en octubre. Esta noticia refuerza a Canadá, que busca su primera victoria en la fase de grupos.

El miércoles, Marsch desmintió que ambos se perdieran el encuentro, vital para Canadá. «No están fuera; están dentro», sentenció. El regreso de Davies, en especial, es clave para los anfitriones, aunque el técnico advirtió que aún no es seguro que sea titular.