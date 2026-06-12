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Alphonso Davies sufre una lesión que complica su participación en el Mundial, pues Canadá no podrá contar con su estrella contra Bosnia-Herzegovina
El capitán se pierde el histórico partido inaugural.
Los anfitriones inician su torneo en el Estadio de Toronto sin su estrella, quien se recupera de una distensión en el tendón de la corva sufrida en la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Davies solo ha jugado dos de los últimos 21 partidos de Canadá por diversas lesiones, entre ellas una rotura anterior del ligamento cruzado. Desde su llegada a la concentración el 1 de junio, sigue un protocolo de recuperación individualizado, al margen del grupo.
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Marsch ofrece una actualización positiva sobre su estado de salud
En la rueda de prensa previa al debut en la fase de grupos, Marsch explicó la recuperación de su capitán: «Le hicimos una resonancia el miércoles. Los resultados mostraron que casi está recuperado. Pronto aumentará la carga de entrenamiento; siempre se ha recuperado bien de las lesiones musculares».
Sin embargo, el exentrenador del Leeds United no descartó que su estrella pueda jugar en los próximos partidos y añadió: «Tener aquí a su fisioterapeuta ha sido clave. En los próximos días seguiremos acelerando su recuperación para que contribuya cuanto antes».
Bombito sigue en el equipo pese a sus problemas físicos.
El defensa central Moise Bombito se mantiene en la plantilla pese a fracturarse la pierna en octubre ante el Niza. Aunque el joven Luc de Fougerolles le sustituirá al principio, Marsch destacó su recuperación: «Ha progresado mucho en las últimas semanas, así que fue fácil decidir que se quedara.
«Estará listo para contribuir mañana. No está al 100 %, pero ya alcanzó su velocidad máxima y, en los entrenamientos, muestra cada día más fuerza y enfoque futbolístico».
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Nos esperan partidos decisivos de la fase de grupos
Tras su primer partido contra la resistente Bosnia, que eliminó a Italia en la repesca, el equipo de Marsch viajará a Vancouver. Los coanfitriones se medirán a Catar y Suiza, encuentros clave para su futuro en la fase eliminatoria. Sumar puntos cuanto antes es vital, pues las exigencias técnicas de los próximos duelos pondrán a prueba su mermada defensa, antes del regreso de Davies.