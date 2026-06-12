Alphonso Davies sufre una lesión que complica su participación en el Mundial, pues Canadá no podrá contar con su estrella contra Bosnia-Herzegovina

En la rueda de prensa previa al debut en la fase de grupos, Marsch explicó la recuperación de su capitán: «Le hicimos una resonancia el miércoles. Los resultados mostraron que casi está recuperado. Pronto aumentará la carga de entrenamiento; siempre se ha recuperado bien de las lesiones musculares».

Sin embargo, el exentrenador del Leeds United no descartó que su estrella pueda jugar en los próximos partidos y añadió: «Tener aquí a su fisioterapeuta ha sido clave. En los próximos días seguiremos acelerando su recuperación para que contribuya cuanto antes».