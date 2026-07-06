AFP
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Alphonso Davies reconoce que vivir el Mundial con Canadá fue «uno de los retos más difíciles» de su carrera, pero la estrella del Bayern de Múnich no pone «excusas» por su escasa participación
Una gran decepción para los copresentadores
Canadá quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-0 ante Marruecos en octavos. El equipo de Jesse Marsch fue valiente, pero la ausencia de su mejor jugador fue decisiva en Houston.
El lateral del Bayern de Múnich se quedó todo el partido en el banquillo, y la eficacia de los Leones del Atlas privó de la victoria a los coanfitriones. Un final cruel para una campaña que había prometido tanto al jugador de 25 años y a su selección.
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El precio de la frustración por las lesiones
A través de las redes sociales, Davies se dirigió a la afición canadiense y reconoció su decepción por un persistente problema en el tendón de la corva. «No es así como queríamos que terminara nuestra andadura en el Mundial. Representar a Canadá en el mayor escenario del fútbol es algo que nunca daré por sentado. Estoy orgulloso de llevar este escudo y de formar parte de un grupo de jugadores que lo han dado todo por nuestro país», compartió en una emotiva publicación.
Reconoció que no haber podido participar ha sido uno de los mayores desafíos de su carrera: «Tras la lesión en el isquiotibial, no pude rendir al nivel que sé que puedo alcanzar. Me duele no haber dado todo cuando mi equipo y mi país más lo necesitaban».
El capitán de Canadá no pone excusas
A pesar de sus limitaciones físicas, que le permitieron jugar solo 15 minutos en todo el torneo, Davies afirmó que no se escudaría en su estado. El defensa se recuperaba desde mayo, pero la lesión llegó en el peor momento para sus sueños de Mundial.
«No creo en las excusas. El fútbol está lleno de contratiempos, y lo que te define es cómo respondes», añadió Davies. «Esta decepción me motivará a recuperarme, trabajar más duro y volver más fuerte. Gracias por vuestro apoyo; nunca pasa desapercibido. Aprenderemos, creceremos y volveremos».
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La mirada puesta en el futuro con el Bayern
Ahora Davies se centra en llegar en óptimas condiciones al Bayern para la temporada 2026-27. El club alemán espera recuperar al 100 % a su lateral izquierdo tras un verano complicado por problemas físicos.
Para Canadá, el balance del torneo local ya empieza, aunque el técnico Jesse Marsch se muestra optimista sobre los cimientos puestos. Con Davies como futuro líder del equipo, se espera que este revés motive a una selección que, en su mejor día, puede medirse a la élite mundial.
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