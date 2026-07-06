Alphonso Davies reconoce que vivir el Mundial con Canadá fue «uno de los retos más difíciles» de su carrera, pero la estrella del Bayern de Múnich no pone «excusas» por su escasa participación

A través de las redes sociales, Davies se dirigió a la afición canadiense y reconoció su decepción por un persistente problema en el tendón de la corva. «No es así como queríamos que terminara nuestra andadura en el Mundial. Representar a Canadá en el mayor escenario del fútbol es algo que nunca daré por sentado. Estoy orgulloso de llevar este escudo y de formar parte de un grupo de jugadores que lo han dado todo por nuestro país», compartió en una emotiva publicación.

Reconoció que no haber podido participar ha sido uno de los mayores desafíos de su carrera: «Tras la lesión en el isquiotibial, no pude rendir al nivel que sé que puedo alcanzar. Me duele no haber dado todo cuando mi equipo y mi país más lo necesitaban».