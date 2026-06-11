Sin Davies, el fútbol canadiense no sería lo que es hoy ni probablemente coorganizaría el Mundial con Estados Unidos y México.

Nacido en el campo de refugiados de Buduburam (Ghana) tras huir sus padres de la guerra civil de Liberia, Davies emigró a Canadá de niño con sus dos hermanos. La familia se instaló en Edmonton, donde destacó como joven promesa del fútbol y, a los 14 años, ingresó en la academia de la MLS de los Vancouver Whitecaps, referente del fútbol de élite en el oeste de Canadá.

Debutó como profesional menos de un año después, pero su gran sueño era convertirse en canadiense. En junio de 2017, a los 16 años, juró la ciudadanía en Vancouver y de inmediato se unió a la selección para la Copa Oro.

«Fue la primera vez que vi llorar a mi madre; estaba conociendo su historia al mismo tiempo que el mundo, y ahí abrí los ojos», recuerda Farhan Devji, autor de «Alphonso Davies: A New Hope».

Davies y su familia representan la esencia canadiense: adoptaron la cultura y echaron raíces. Es fanático del hockey tanto como del fútbol, le encanta la música y transmite videojuegos; en la temporada baja suele aparecer junto a estrellas de la NHL en los partidos de los Edmonton Oilers.

Todo eso llevó a un momento clave: en 2018, en Moscú. Con 17 años, sonrisa con brackets y una delgada figura que aún no era el atleta musculoso de hoy, subió al estrado del Congreso de la FIFA y hizo un último alegato para que las naciones norteamericanas obtuvieran la organización de 2026.

«Me llamo Alphonso Davies. Mis padres son de Liberia y huyeron de la guerra civil», dijo. «Fue una vida dura, pero a los cinco años Canadá nos acogió y el equipo de fútbol me hizo sentir en casa.

Mi sueño es jugar algún día en la Copa del Mundo. La gente de Norteamérica siempre me ha acogido, y si se les da la oportunidad, sé que les darán la bienvenida a ustedes».