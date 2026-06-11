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Alphonso Davies Canada GFXGetty/GOAL

Traducido por

Alphonso Davies es el mejor futbolista de la historia de Canadá, pero las lesiones amenazan su participación en el Mundial 2026, un momento decisivo para el veloz jugador del Bayern de Múnich

Analysis
Canadá
A. Davies
World Cup
FEATURES
Canadá vs Qatar

Cada lunes al anochecer, un grupo de corredores inunda las calles de Toronto. El calor del verano atrae a aún más participantes. Hace unos días, el grupo pasó frente al Estadio de Toronto, decorado con la imagen de la Copa del Mundo de la FIFA y listo para seis partidos en 2026.

Esta noche hay muchas equipaciones de fútbol; varios corredores llevan la camiseta de Canadá con el 19 de Davies a la espalda. Un hombre pregunta a otro corredor si le gusta el fútbol. La respuesta no es entusiasta, pero reconoce: «No me gusta el fútbol, pero conozco a Alphonso Davies». 

Este viernes, a pocos metros de donde el grupo se fotografió hace unos días, la selección masculina de Canadá inaugurará el Mundial 2026 en casa ante Bosnia y Herzegovina, marcando la primera vez que el torneo se celebra en el país. Sin embargo, Davies, el capitán y máxima estrella, no estará en el campo —o al menos no jugará muchos minutos—.

  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El chico del cartel

    La fama de Davies resulta difícil de entender. En Canadá se conocen los goles de Jonathan David y la velocidad de Tajon Buchanan, pero Davies es distinto. El lateral del Bayern de Múnich es el único rostro conocido del fútbol canadiense, junto a la máxima goleadora internacional Christine Sinclair, y su fama rivaliza con la de iconos como Sidney Crosby, Drake y Justin Bieber.

    Sin embargo, en el partido más histórico de Canadá en casa, Davies no estará en el campo. Pese a que muchos esperaban su recuperación, la distensión en el tendón de la corva derecho que sufrió en la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain a principios de mayo lo mantiene fuera.

    • Anuncios
  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    «Gestionar la fase de grupos»

    «No jugará el primer partido, pero sí participará en el torneo», afirmó el seleccionador canadiense, el estadounidense Jesse Marsch, a Adrienne Arsenault deCBC. El técnico espera contar con Davies en los encuentros contra Catar el 18 de junio y Suiza el 24 de junio.

    «Debemos administrar bien la fase de grupos y avanzar. Estoy seguro de que estará listo tras superarla, y si somos inteligentes y cuidadosos, también lo tendrá listo para el tercer partido».

  • 68th FIFA CongressGetty Images Sport

    Encontrar una vivienda

    Sin Davies, el fútbol canadiense no sería lo que es hoy ni probablemente coorganizaría el Mundial con Estados Unidos y México.

    Nacido en el campo de refugiados de Buduburam (Ghana) tras huir sus padres de la guerra civil de Liberia, Davies emigró a Canadá de niño con sus dos hermanos. La familia se instaló en Edmonton, donde destacó como joven promesa del fútbol y, a los 14 años, ingresó en la academia de la MLS de los Vancouver Whitecaps, referente del fútbol de élite en el oeste de Canadá. 

    Debutó como profesional menos de un año después, pero su gran sueño era convertirse en canadiense. En junio de 2017, a los 16 años, juró la ciudadanía en Vancouver y de inmediato se unió a la selección para la Copa Oro. 

    «Fue la primera vez que vi llorar a mi madre; estaba conociendo su historia al mismo tiempo que el mundo, y ahí abrí los ojos», recuerda Farhan Devji, autor de «Alphonso Davies: A New Hope».

    Davies y su familia representan la esencia canadiense: adoptaron la cultura y echaron raíces. Es fanático del hockey tanto como del fútbol, le encanta la música y transmite videojuegos; en la temporada baja suele aparecer junto a estrellas de la NHL en los partidos de los Edmonton Oilers. 

    Todo eso llevó a un momento clave: en 2018, en Moscú. Con 17 años, sonrisa con brackets y una delgada figura que aún no era el atleta musculoso de hoy, subió al estrado del Congreso de la FIFA y hizo un último alegato para que las naciones norteamericanas obtuvieran la organización de 2026. 

    «Me llamo Alphonso Davies. Mis padres son de Liberia y huyeron de la guerra civil», dijo. «Fue una vida dura, pero a los cinco años Canadá nos acogió y el equipo de fútbol me hizo sentir en casa.

    Mi sueño es jugar algún día en la Copa del Mundo. La gente de Norteamérica siempre me ha acogido, y si se les da la oportunidad, sé que les darán la bienvenida a ustedes».

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Una pesadilla de lesiones

    Hace cuatro años, en Catar, Davies cumplió su sueño de jugar un Mundial y marcó el primer gol de Canadá, adelantando a su equipo ante Croacia, finalista en 2018. Aunque ese partido, como los seis que Canadá ha jugado en la historia de la competición, acabó en derrota, fue el momento más alto de su carrera internacional.

    Los dos últimos años, sin embargo, han estado plagados de lesiones y polémicas. 

    Durante las temporadas 2024-25 y 2025-26 ha sufrido varias lesiones graves. Su último partido con Canadá fue en marzo de 2025, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior en el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Estados Unidos.

    La recuperación duró 221 días, periodo en el que se perdió 39 partidos con club y selección. El Bayern amenazó con demandar a Canada Soccer y a Marsch por la gestión de la lesión, pero no pasó de las palabras. 

    Volvió en diciembre, pero en febrero sufrió una rotura fibrilar. Dos semanas y media después ingresó en el descanso del partido contra el Atalanta, pero duró solo 25 minutos antes de recaer por un problema en el isquiotibial.

    Tras dos semanas de baja jugó diez partidos, pero recayó ante el PSG y terminó su temporada. En total, ha estado 370 días lesionado en 15 meses.

  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    «Dudas en mi mente»

    «Tenía dudas, estaba triste», admitió Davies al recordar sus lesiones recientes y su posible ausencia en el Mundial, en una entrevista con la prensa en Montreal la semana pasada.

    «Pasé de ser un chaval de 17 años que iba a Rusia a traer este Mundial a nuestro país a no poder participar, y me di cuenta... Pero, por otra parte, sé lo fuerte que es mi cuerpo y lo fuertes que son las personas que me rodean, y ellos me animarán a volver de la forma más segura posible».


  • Team Canada Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dejar huella

    Davies se perdió la concentración de Canadá previa al Mundial en Charlotte (Carolina del Norte), pero se unió al equipo en Edmonton a principios de junio. Se está integrando gradualmente al grupo mientras avanza en su recuperación con un plan personalizado de preparación física. 

    Su presencia ya es valiosa, pues ocupa una de las 26 plazas de la convocatoria. Si se recupera a tiempo, será el gran factor X de Canadá y portará el brazalete de capitán, rol que asumió en la Copa América 2024, cuando el equipo alcanzó las semifinales. 

    Su influencia trasciende el campo y el plantel: es el futbolista canadiense más relevante de la historia y probablemente lo siga siendo. Quiere jugar en este Mundial, que él ayudó a conseguir, y lucha contra el reloj mientras sus camisetas réplica vuelan de las estanterías. 

    «Les daré las palabras de ánimo que necesitan», añadió Davies, quien cederá el brazalete al centrocampista Stephen Eustaquio durante su ausencia. «No hay mucho que pueda decir para motivarlos más. El simple hecho de estar en el Mundial y jugar ante el país es motivación suficiente».

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Canadá
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