«¡Alphonso Davies era un señuelo!»: Jesse Marsch admite una táctica engañosa antes de la derrota de Canadá ante Suiza

En el Mundial, cualquier ventaja psicológica cuenta. Tras la derrota de Canadá 2-1 ante Suiza en Vancouver, Marsch admitió que su optimismo público sobre la participación de Davies fue una táctica. El capitán, con una lesión persistente en el tendón de la corva, vio el partido desde el banquillo pese a las insinuaciones de Marsch.

«Alphonso aún no estaba listo, así que lo usé como señuelo», admitió Marsch. «Estará listo para el próximo partido». Y sobre la eficacia de la táctica, el exentrenador del Leeds United añadió: «Escuché su rueda de prensa y les hicieron tres preguntas sobre Davies, así que al menos tuvieron que prepararse para eso».