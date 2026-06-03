Alphonso Davies admite que las lesiones le han «desgastado mentalmente», y el lateral del Bayern informa sobre su estado físico antes del debut de Canadá en el Mundial

La disponibilidad del defensa generó incertidumbre tras una entrevista, ya eliminada, en «The Sid Seixeiro Show», donde sus palabras se interpretaron como una confirmación de que se perdería el primer partido. La noticia preocupó a los aficionados canadienses, que temían perder a su figura clave en el partido más importante de una nación que solo ha jugado dos Mundiales, en 1986 y 2022, y siempre quedó eliminada en la fase de grupos.

Al preguntarle si liderará al equipo el 12 de junio, Davies se mostró optimista pero cauteloso: «Todo es posible en la vida; depende de cómo evolucione mi recuperación en los próximos días».

El miércoles entrenó aparte, siguiendo su programa de rehabilitación.