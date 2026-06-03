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Alphonso Davies admite que las lesiones le han «desgastado mentalmente», y el lateral del Bayern informa sobre su estado físico antes del debut de Canadá en el Mundial
Una carrera contrarreloj para el primer partido
La estrella canadiense ha aclarado que su prioridad es recuperarse a tiempo para el debut mundialista del 12 de junio. Canadá, encuadrada en el Grupo B con Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza, podría contar con él si su recuperación avanza bien. “El primer partido llega rápido, pero lo importante es recuperarse bien. Si estoy listo, jugaré; si no, seguiré con mi recuperación”, afirmó el lateral del Bayern de Múnich.
«El primer partido llega rápido —explicó Davies—. El entrenador y yo acordamos que lo importante es recuperarme bien. Si estoy listo, jugaré; si no, esperaré».
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Aclarando la confusión en las redes sociales
La disponibilidad del defensa generó incertidumbre tras una entrevista, ya eliminada, en «The Sid Seixeiro Show», donde sus palabras se interpretaron como una confirmación de que se perdería el primer partido. La noticia preocupó a los aficionados canadienses, que temían perder a su figura clave en el partido más importante de una nación que solo ha jugado dos Mundiales, en 1986 y 2022, y siempre quedó eliminada en la fase de grupos.
Al preguntarle si liderará al equipo el 12 de junio, Davies se mostró optimista pero cauteloso: «Todo es posible en la vida; depende de cómo evolucione mi recuperación en los próximos días».
El miércoles entrenó aparte, siguiendo su programa de rehabilitación.
La lucha mental por la recuperación
Más allá de los retos físicos, Davies admitió la tensión emocional provocada por sus lesiones. El jugador de 25 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y, después, una lesión en los isquiotibiales durante la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, lo que le llevó a una profunda reflexión durante su ausencia de los terrenos de juego.
«Mentalmente, fue muy agotador sufrir estas lesiones», admitió Davies. «A veces es bueno alejarse un poco, despejar la mente y recordar lo que has logrado. Pasé por un bache de dudas, pero el descanso me hizo pensar en mis motivos y en lo importante que es esto para mí. La última lesión fue dura: estaba bien, volví, me sentí bien de nuevo y luego volvió a pasar, así que en general fue muy difícil».
- AFP
Unidad tras las tensiones anteriores
El camino hacia el Mundial se complicó por una disputa pública entre el agente de Davies, el Bayern de Múnich y la Federación Canadiense de Fútbol. Las tensiones aumentaron a principios de año cuando club y representante insinuaron que la federación había gestionado mal su recuperación de lesiones anteriores. Ahora, todas las partes trabajan juntas para garantizar su bienestar.
Davies se unió a la concentración de Canadá en Edmonton el 31 de mayo, tras ausentarse de la etapa en Charlotte. Con 58 partidos y 15 goles con la selección, incluido un tanto en la Copa de 2022, el lateral busca ahora su mejor forma física y mental. A pocos días del torneo, la incertidumbre radica en si el talento más explosivo de Canadá llegará en óptimas condiciones para dejar huella en la escena mundial.