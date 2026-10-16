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Alphadjo Cisse bate un récord italiano que llevaba años vigente con un sensacional triplete con el AC Milan
Noche histórica para Cisse en Austria
Cisse inscribió su nombre en la historia del fútbol europeo durante la contundente victoria del Milan por 4-0 ante el Salzburgo en la Europa League el jueves. El jugador de 19 años acaparó los titulares con una actuación sensacional que llevó a su equipo a una victoria decisiva a domicilio.
Con 19 años y 358 días, Cisse se convirtió en el jugador italiano más joven en marcar un triplete en una gran competición europea. Su actuación de récord condujo al equipo de Ruben Amorim a una victoria crucial tras la derrota por 2-0 ante el Benfica en San Siro en la primera jornada.
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Batiendo récords e igualando a leyendas del club
Cisse superó a Giancarlo Danova, que ostentaba el récord desde hacía más de seis décadas tras marcar tres goles con el Milan ante el Olympiacos en septiembre de 1959, cuando tenía 20 años y 309 días. Cisse también se convirtió en el primer jugador del Milan en firmar un triplete en una competición europea desde los tres goles de Filippo Inzaghi ante el Deportivo La Coruña en septiembre de 2002.
El joven italiano abrió el marcador con un cabezazo en los primeros minutos y anotó el segundo a corta distancia al final de la primera parte. Completó su noche histórica poco después del descanso con un certero remate con la derecha.
«Estoy muy contento con este triplete y también con la victoria», dijo Cissé tras su actuación histórica. «Estoy muy contento y, sin duda, mantendré este nivel en el próximo partido».
Dando continuidad a una extraordinaria temporada revelación
La actuación pone el broche a un impresionante comienzo en el Milan para el mediapunta. Tras fichar en febrero, Cisse jugó cedido en el Catanzaro, equipo de la segunda categoría, antes de incorporarse oficialmente a sus nuevos compañeros este verano.
Ya se ha hecho un hueco en el primer equipo y ha marcado dos goles en cinco partidos de la Serie A en lo que va de temporada. El joven también demostró su valía a nivel internacional al marcar con la selección italiana sub-21 ante Armenia a principios de este mes.
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Cogiendo impulso de cara a los próximos retos
Cisse buscará mantener su buena racha goleadora en los próximos partidos del Milan, tanto en competiciones nacionales como continentales. Su rápido ascenso da al entrenador Amorim una potente arma ofensiva mientras el club busca ganar impulso.
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