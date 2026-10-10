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Alonso no logra explicar el fenómeno del Chelsea: No tengo ningún mérito, y 8 minutos nos preocuparon

Chelsea vs Bournemouth
Chelsea
Bournemouth
Premier League
X. Alonso
C. Palmer
J. Henderson
M. Rogers
Moisés Caicedo
R. James
Inglaterra
España
Ecuador

El entrenador del Chelsea tras la goleada al Bournemouth: Henderson lo hizo todo y este es el problema de James

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, expresó su total satisfacción por el rendimiento de su equipo tras la amplia victoria por 5-1 ante el Bournemouth en la Premier League este sábado.

Alonso elogió la actuación «integral» de Jordan Henderson y el regreso de Moisés Caicedo, así como la mentalidad de Morgan Rogers, y también mostró su alegría tras la renovación del contrato de Cole Palmer.

Alonso comenzó la rueda de prensa posterior al partido hablando del brillante desempeño de Jordan Henderson, que marcó dos goles y dio una asistencia este sábado.

  • Actuación completa: Henderson lo hizo todo

    Según lo recogido por el sitio Football London, Alonso declaró: "Cuando es capaz de marcar dos goles tan bonitos como los de hoy, no podemos estar más contentos con él. Pero más allá de los goles, hizo muchas cosas buenas. Creo que su actuación de hoy fue muy completa. Dominamos durante la mayor parte del partido, así que estoy contento con ello".

    Y continuó: "Tenemos también una buena solidez en defensa, salvo algunas situaciones en la primera parte".

    Y sobre cierta preocupación que les invadió en la segunda parte, dijo: "Después de que nos marcaran un gol (3-1), no fuimos dominadores durante 8 minutos, hasta que marcamos el cuarto, pero en general estoy contento con el partido y la actuación. Hay muchos aspectos positivos para el futuro y otras cosas en las que debemos seguir trabajando".

    Y añadió sobre el papel de Henderson: "Más allá de los goles, ofreció una actuación de verdadero centrocampista, estuvo siempre involucrado en el juego y dando soluciones a sus compañeros. Se comunica con todos. Era importante que Moi (Caicedo) jugara 65 minutos. Muchas buenas noticias hoy".

    Y acerca de la sociedad entre Henderson y Caicedo, Alonso explicó: "Ambos son diferentes en cuanto a sus cualidades. En lo que respecta a la colocación, se ayudan muy bien el uno al otro. Aportan también presencia y solidez. Serán ellos quienes ayuden al resto. Defensivamente también ofrecen un buen equilibrio. Es fundamental hacer que esta zona sea fuerte".

    Lee también: Vídeo: con 28 años de diferencia, una huella poco común sitúa a Henderson en la historia de la Premier League

  • El fenómeno Chelsea: sin explicación

    Sobre el regreso de Caicedo, dijo: "El plan era que no jugara el partido completo. Aunque siempre queríamos tenerlo en el campo. Rindió bien. Con él somos mejores en la zona media. Es algo sobre lo que construir".

    Acerca del fenómeno de los goles tempraneros, Alonso afirmó: "No tengo nada que ver con eso, así que no tengo respuesta. Siempre hablamos de intentar empezar el partido con buena energía, pero no tengo explicación ni merezco ningún mérito. Nunca me había pasado en un período corto marcar esta cantidad de goles tempraneros".

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  • El contrato de Palmer, la mentalidad de Rodgers y la lesión de James

    En cuanto a la renovación del contrato de Cole Palmer, afirmó: "Estamos contentos con él. Contentos por el club también. Estoy seguro de que la afición también está contenta. Tenemos que apoyarle y ayudarle. Esto es lo que empezamos a construir y es importante en todo".

    Y añadió: "Cuando eres joven quieres conservar a los mejores jugadores durante años. Creemos que Cole será un jugador de altísimo nivel durante muchos años, y cuanto más tiempo se quede aquí, mejor. Yo no soy el hombre de los contratos (ríe)".

    Sobre Morgan Rogers dijo: "Es joven, fresco, fuerte, rápido, un futbolista moderno muy completo. Su eficacia también es alta y eso es muy importante. Se le ve fresco y disfruta. Se comunica bien con sus compañeros. Tiene un gran impacto".

    Y respecto a la lesión de Reece James, Alonso explicó: "Sintió algo e hicimos pruebas más tarde por la tarde. Tiene problemas leves en la rodilla. Veremos cuánto tiempo llevará y lo evaluaremos semana a semana".

    Esta victoria llegó, después de que Henderson marcara dos veces y João Pedro dos veces, además de un gol firmado por Morgan Rogers, para ser la primera del Chelsea en la liga desde finales de agosto, y el equipo asciende provisionalmente a los cinco primeros puestos.

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