Según lo recogido por el sitio web Football London, Alonso declaró: "Cuando es capaz de marcar dos goles tan bonitos como los de hoy, no podemos estar más contentos con él. Pero más allá de los goles, hizo muchas cosas buenas. Creo que su rendimiento de hoy fue muy completo. Dominamos durante la mayor parte del partido, así que estoy contento con ello".

Y continuó: "También tenemos una buena estabilidad en defensa, salvo en algunas situaciones de la primera parte".

Sobre cierta inquietud que les surgió en la segunda parte, dijo: "Después de encajar un gol (3-1), no fuimos dominadores durante 8 minutos hasta que marcamos el cuarto, pero en general estoy contento con el partido y con el rendimiento. Hay muchos aspectos positivos de cara al futuro y otras cosas en las que seguir trabajando".

Y añadió sobre el papel de Henderson: "Más allá de los goles, ofreció un rendimiento de auténtico centrocampista, siempre estuvo implicado en el juego y dando soluciones a sus compañeros. Se comunica con todos. Era importante que Moi (Caicedo) jugara 65 minutos. Muchas buenas noticias hoy".

Respecto a la sociedad entre Henderson y Caicedo, Alonso explicó: "Ambos son diferentes en cuanto a cualidades. En lo relativo al posicionamiento se ayudan muy bien el uno al otro. Aportan presencia y estabilidad también. Serán ellos quienes ayuden al resto. En defensa también ofrecen un buen equilibrio. Es fundamental hacer fuerte esta zona".