Sobre la renovación del contrato de Cole Palmer, afirmó: "Estamos contentos con él. Contentos por el club también. Estoy seguro de que la afición está contenta igualmente. Tenemos que apoyarlo y ayudarlo. Esto es lo que empezamos a construir y es importante en todo".
Y añadió: "Cuando eres joven quieres conservar a los mejores jugadores durante años. Creemos que Cole será un jugador de altísimo nivel durante muchos años, y cuanto más tiempo permanezca aquí, mejor. Yo no soy el hombre de los contratos (ríe)".
Y sobre Morgan Rogers dijo: "Es joven, fresco, fuerte, rápido, un futbolista moderno muy completo. Su eficacia también es alta y eso es muy importante. Se le ve fresco y disfruta. Se entiende bien con sus compañeros. Tiene una gran influencia".
En cuanto a la lesión de Reece James, Alonso explicó: "Sintió algo y le hicimos pruebas más tarde, por la tarde. Tiene problemas leves en la rodilla. Veremos cuánto tiempo llevará y lo evaluaremos semana a semana".
Esta victoria, después de que Henderson marcara dos veces y João Pedro dos veces, además de un gol firmado por Morgan Rogers, fue la primera del Chelsea en la liga desde finales de agosto, y el equipo asciende provisionalmente a los cinco primeros puestos.