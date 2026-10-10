¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP
Traducido por

Alonso no encuentra explicación al fenómeno del Chelsea: no tengo ningún mérito y 8 minutos nos preocuparon

Chelsea vs Bournemouth
Chelsea
Bournemouth
Premier League
X. Alonso
C. Palmer
J. Henderson
M. Rogers
Moisés Caicedo
R. James
Inglaterra
España
Ecuador

El entrenador del Chelsea tras golear al Bournemouth: Henderson lo hizo todo y este es el problema de James

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, se mostró plenamente satisfecho con el rendimiento de su equipo tras la contundente victoria por 5-1 sobre el Bournemouth en la Premier League este sábado.

Alonso elogió la actuación «integral» de Jordan Henderson y el regreso de Moisés Caicedo, así como la mentalidad de Morgan Rogers, y además expresó su alegría tras la renovación del contrato de Cole Palmer.

Alonso comenzó la rueda de prensa posterior al partido hablando del gran momento de Jordan Henderson, que hoy marcó dos goles y dio una asistencia.

  • Actuación completa: Henderson lo hizo todo

    Según lo recogido por el sitio web Football London, Alonso declaró: "Cuando es capaz de marcar dos goles tan bonitos como los de hoy, no podemos estar más contentos con él. Pero más allá de los goles, hizo muchas cosas buenas. Creo que su rendimiento de hoy fue muy completo. Dominamos durante la mayor parte del partido, así que estoy contento con ello".

    Y continuó: "También tenemos una buena estabilidad en defensa, salvo en algunas situaciones de la primera parte".

    Sobre cierta inquietud que les surgió en la segunda parte, dijo: "Después de encajar un gol (3-1), no fuimos dominadores durante 8 minutos hasta que marcamos el cuarto, pero en general estoy contento con el partido y con el rendimiento. Hay muchos aspectos positivos de cara al futuro y otras cosas en las que seguir trabajando".

    Y añadió sobre el papel de Henderson: "Más allá de los goles, ofreció un rendimiento de auténtico centrocampista, siempre estuvo implicado en el juego y dando soluciones a sus compañeros. Se comunica con todos. Era importante que Moi (Caicedo) jugara 65 minutos. Muchas buenas noticias hoy".

    Respecto a la sociedad entre Henderson y Caicedo, Alonso explicó: "Ambos son diferentes en cuanto a cualidades. En lo relativo al posicionamiento se ayudan muy bien el uno al otro. Aportan presencia y estabilidad también. Serán ellos quienes ayuden al resto. En defensa también ofrecen un buen equilibrio. Es fundamental hacer fuerte esta zona".

    Lee también: Vídeo: con 28 años de diferencia, una huella poco común sitúa a Henderson en la historia de la Premier League

  • El fenómeno Chelsea: no hay explicación

    Sobre el regreso de Caicedo, afirmó: "El plan era que no jugara el partido completo. Aunque siempre queramos tenerlo en el campo. Rindió bien. Con él somos mejores en el centro del campo. Es algo sobre lo que construir".

    Y acerca del fenómeno de los goles tempraneros, Alonso declaró: "Yo no tengo nada que ver con eso, así que no tengo respuesta. Siempre hablamos de intentar empezar el partido con buena energía, pero no tengo explicación ni merezco ningún mérito. Nunca me había pasado en un periodo corto marcar este número de goles tempraneros".

    Lee también: Cifra sin precedentes: Salah se impone en la historia de la liga turca

  • El contrato de Palmer, la mentalidad de Rodgers y la lesión de James

    Sobre la renovación del contrato de Cole Palmer, afirmó: "Estamos contentos con él. Contentos por el club también. Estoy seguro de que la afición está contenta igualmente. Tenemos que apoyarlo y ayudarlo. Esto es lo que empezamos a construir y es importante en todo".

    Y añadió: "Cuando eres joven quieres conservar a los mejores jugadores durante años. Creemos que Cole será un jugador de altísimo nivel durante muchos años, y cuanto más tiempo permanezca aquí, mejor. Yo no soy el hombre de los contratos (ríe)".

    Y sobre Morgan Rogers dijo: "Es joven, fresco, fuerte, rápido, un futbolista moderno muy completo. Su eficacia también es alta y eso es muy importante. Se le ve fresco y disfruta. Se entiende bien con sus compañeros. Tiene una gran influencia".

    En cuanto a la lesión de Reece James, Alonso explicó: "Sintió algo y le hicimos pruebas más tarde, por la tarde. Tiene problemas leves en la rodilla. Veremos cuánto tiempo llevará y lo evaluaremos semana a semana".

    Esta victoria, después de que Henderson marcara dos veces y João Pedro dos veces, además de un gol firmado por Morgan Rogers, fue la primera del Chelsea en la liga desde finales de agosto, y el equipo asciende provisionalmente a los cinco primeros puestos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Europa League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Sturm Graz crest
Sturm Graz
SGR
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Chelsea crest
Chelsea
CHE